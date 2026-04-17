‘고수익 알바’ 미끼로 캄보디아 유인…‘하데스카페’ 송금책 징역형
캄보디아 범죄단체 유인 통로로 지목된 ‘하데스 카페’에서 활동한 송금책이 실형을 선고받았다.
서울남부지법 형사합의15부(부장판사 노유경)는 17일 사기 등 혐의로 기소된 30대 남성 A씨에게 징역 1년6개월을 선고했다.
재판부는 “다수의 피해자를 상대로 회복하기 어려운 손해를 입히는 등 사회적 폐단이 매우 심각하다”며 “피고인 스스로 일부 피해자를 상대로 직접 물품이나 대금을 편취하는 범행을 저질렀다”고 지적했다. 이어 “범행 액수가 6600만원에 달하는 등 죄책이 무겁고 과거에도 사기죄 전력이 수십회에 달한다”며 “부족한 형벌 감수성과 준법 의지를 고려하면 비난 소지도 크다”고 덧붙였다.
A씨는 보이스피싱 조직과 대포통장 모집을 연결하는 통로인 하데스 카페에서 송금책으로 활동한 혐의를 받는다. 그는 경찰에서 범죄단체에 단순히 통장을 양도한 것이라며 혐의를 부인했지만, 검찰 보완수사를 통해 사기 범행을 반복한 정황이 드러났다. A씨는 공범들로부터 수사 대응 요령을 공유받았던 것으로 조사됐다.
2023년 11월 개설된 하데스 카페는 보이스피싱과 대포통장 모집 등을 ‘해외 고수익 아르바이트’라는 이름으로 중개하는 플랫폼으로, 지난해 캄보디아 범죄단체 사태를 계기로 주목받았다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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