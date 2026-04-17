해외투자 증가에… “경상흑자=환율 하락” 공식 깨져

주원인으로 해외 자산 투자 확대·저축률 상승

자본 유출로 원화 절하 가속

원화, 주요국 대비 금융 충격에 민감





거주자의 해외 투자와 고령화에 따른 저축률 상승으로 인해 경상수지 흑자에도 원·달러 환율이 오른다는 분석이 나왔다.



한국은행이 17일 발표한 ‘우리나라 대외부문의 구조적 변화가 환율에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 2015년 이후 우리나라의 경상수지 흑자가 지속했지만 원·달러 실질환율은 지속해서 상승(원화 절하)했다.



통상 수출 호황에 따른 경상수지 흑자는 원화 가치 절상 요인이 된다. 우리나라 재화에 대한 해외 수요가 증가한다는 것을 의미하기 때문이다. 2015년까지만 해도 글로벌 금융위기 등을 제외하면 경상수지가 흑자일 때 실질환율은 내리는 경향이 있었다.



하지만 이후로는 반대 흐름을 보였다. 특히 2023년 이후엔 경상수지 흑자 폭이 가파르게 증가하는 가운데 환율이 더 크게 올랐다.



해외 자산 투자 확대가 원인으로 꼽힌다. 경상수지 흑자로 벌어들인 대외자산이 민간 부문의 해외 자산 투자로 이어지고 있다는 것이다. 특히 민간 부문의 해외 주식, 채권 투자가 늘면서 자본이 유출돼 원화 절하를 가속했다. 그중에서도 미국 투자 비중이 압도적이다. 2024년 기준 우리나라 전체 대외 증권투자 중 63.4%가 대미 투자였다. 선진국 평균(25.3%)을 2배 이상 웃돈다.



김지현 한은 국제금융연구팀 과장은 “경상수지 흑자로 우리나라 상품의 수출이 늘어 환율을 내리는 현상을 ‘상품 충격’, 국내 거주자의 해외 자산 투자로 인한 자본유출이 환율을 올리는 현상을 ‘금융 충격’으로 명명했을 때 2015년 이후 금융 충격 빈도가 늘었다”고 설명했다. 이어 “과거 공공부문을 중심으로 대외자산을 축적했을 땐 외화 수요가 시장 상황에 따라 민감하게 반응하지 않았는데 이제는 민간부문이 외환시장에서 역할이 커졌다”고 했다.



저축률 상승도 경상수지 흑자와 환율 상승이 함께 나타나는 배경으로 지목된다. 2011년 이후 고령화가 심화하면서 저축률이 추세적으로 상승했고, 이를 통해 환율이 오르는 이른바 ‘저축수요 충격’이 나타난 것으로 분석됐다.



저축률 상승은 국내 소비 위축으로 이어지고 그로 인해 공급이 과잉되면 기업들은 남은 상품을 청산하기 위해 가격을 낮춘다. 이렇게 해서 국내 재화의 가격이 외국보다 빨리 떨어지면 원화의 구매력이 낮아지면서 원화가 약세 압력을 받는다. 이 과정에서 수출은 늘고 수입은 줄어 경상수지 흑자 폭은 커진다.



원화는 금융 충격에 다른 국가 통화보다 더 민감하게 반응한다는 분석도 내놨다. 금융충격에 대한 원화 환율 반응 계수는 0.65로, 일본(0.38), 미국(0.07), 영국(0.56), 스위스(0.11), 호주(0.36) 등보다 높다. 우리 외환시장 거래량이 주요국에 비해 적고 투자 주체가 다양하지 않기 때문으로 분석된다.



김 과장은 “외환시장의 심도가 깊을수록 금융충격에 대한 환율 반응이 완화되는 경향이 있음을 의미한다”며 “외환 당국이 추진 중인 외환시장 구조 개선과 MSCI 선진국지수 및 WGBI 지수 편입을 통한 자본유입기반 확충, 투자자 다변화는 외환시장 심도를 강화해 단기적 수급 불균형에 따른 환율 변동성을 완충하고 민감도를 낮추는 데 기여할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 거주자의 해외 투자와 고령화에 따른 저축률 상승으로 인해 경상수지 흑자에도 원·달러 환율이 오른다는 분석이 나왔다.한국은행이 17일 발표한 ‘우리나라 대외부문의 구조적 변화가 환율에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 2015년 이후 우리나라의 경상수지 흑자가 지속했지만 원·달러 실질환율은 지속해서 상승(원화 절하)했다.통상 수출 호황에 따른 경상수지 흑자는 원화 가치 절상 요인이 된다. 우리나라 재화에 대한 해외 수요가 증가한다는 것을 의미하기 때문이다. 2015년까지만 해도 글로벌 금융위기 등을 제외하면 경상수지가 흑자일 때 실질환율은 내리는 경향이 있었다.하지만 이후로는 반대 흐름을 보였다. 특히 2023년 이후엔 경상수지 흑자 폭이 가파르게 증가하는 가운데 환율이 더 크게 올랐다.해외 자산 투자 확대가 원인으로 꼽힌다. 경상수지 흑자로 벌어들인 대외자산이 민간 부문의 해외 자산 투자로 이어지고 있다는 것이다. 특히 민간 부문의 해외 주식, 채권 투자가 늘면서 자본이 유출돼 원화 절하를 가속했다. 그중에서도 미국 투자 비중이 압도적이다. 2024년 기준 우리나라 전체 대외 증권투자 중 63.4%가 대미 투자였다. 선진국 평균(25.3%)을 2배 이상 웃돈다.김지현 한은 국제금융연구팀 과장은 “경상수지 흑자로 우리나라 상품의 수출이 늘어 환율을 내리는 현상을 ‘상품 충격’, 국내 거주자의 해외 자산 투자로 인한 자본유출이 환율을 올리는 현상을 ‘금융 충격’으로 명명했을 때 2015년 이후 금융 충격 빈도가 늘었다”고 설명했다. 이어 “과거 공공부문을 중심으로 대외자산을 축적했을 땐 외화 수요가 시장 상황에 따라 민감하게 반응하지 않았는데 이제는 민간부문이 외환시장에서 역할이 커졌다”고 했다.저축률 상승도 경상수지 흑자와 환율 상승이 함께 나타나는 배경으로 지목된다. 2011년 이후 고령화가 심화하면서 저축률이 추세적으로 상승했고, 이를 통해 환율이 오르는 이른바 ‘저축수요 충격’이 나타난 것으로 분석됐다.저축률 상승은 국내 소비 위축으로 이어지고 그로 인해 공급이 과잉되면 기업들은 남은 상품을 청산하기 위해 가격을 낮춘다. 이렇게 해서 국내 재화의 가격이 외국보다 빨리 떨어지면 원화의 구매력이 낮아지면서 원화가 약세 압력을 받는다. 이 과정에서 수출은 늘고 수입은 줄어 경상수지 흑자 폭은 커진다.원화는 금융 충격에 다른 국가 통화보다 더 민감하게 반응한다는 분석도 내놨다. 금융충격에 대한 원화 환율 반응 계수는 0.65로, 일본(0.38), 미국(0.07), 영국(0.56), 스위스(0.11), 호주(0.36) 등보다 높다. 우리 외환시장 거래량이 주요국에 비해 적고 투자 주체가 다양하지 않기 때문으로 분석된다.김 과장은 “외환시장의 심도가 깊을수록 금융충격에 대한 환율 반응이 완화되는 경향이 있음을 의미한다”며 “외환 당국이 추진 중인 외환시장 구조 개선과 MSCI 선진국지수 및 WGBI 지수 편입을 통한 자본유입기반 확충, 투자자 다변화는 외환시장 심도를 강화해 단기적 수급 불균형에 따른 환율 변동성을 완충하고 민감도를 낮추는 데 기여할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지