코오롱인더스트리, 주주친화 경영에 주가 '2배' 급등…기업가치 재평가
감사 독립성 강화·배당 확대 등 전방위 정책 주효
코오롱인더스트리가 적극적인 주주 친화 정책을 펼치며 기업 가치 제고에 속도를 내고 있다. 지배구조 개선과 배당 확대 노력이 맞물리며 주가는 1년 만에 두 배 이상 급등했다.
코오롱인더스트리는 최근 감사위원 정원을 4명으로 늘리고 사외이사후보추천위원장을 사외이사로 교체하며 이사회 독립성을 강화했다. 또한, 강민아 교수를 여성 사외이사로 선임해 이사회 다양성과 공공감사 분야 전문성을 동시에 확보했다.
주주환원도 대폭 강화했다. 2027년까지 '3개년 배당정책'을 통해 연 2회 배당을 정례화하고, 주당 최소 1,300원의 배당금을 보장했다. 특히 고배당기업 요건을 충족해 주주들에게 배당소득 분리과세 혜택도 제공할 전망이다.
영문 공시 도입 등 글로벌 소통 강화 노력이 더해지며 주가는 지난달 말 기준 73,000원을 기록, 전년 대비 2배 이상 급등했다. 회사 관계자는 "앞으로도 주주가치 제고를 최우선으로 한 경영을 지속하겠다"라고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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