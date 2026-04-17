“제주 마을에서 한 달, 청춘의 정거장에 머물러 보세요”
제주관광공사, 도외 청년 대상
런케이션 참가자 모집
숙박비·교육비 일부 지원
청년들을 위한 특별한 런케이션이 제주에 마련된다.
제주관광공사는 오는 5월 3일까지 제주에서 배우며 방학을 즐기는 ‘청춘정거장 in 제주’ 프로그램 참가자를 모집하고 있다고 17일 밝혔다.
이번 사업은 단순한 여행을 넘어 지역에 머물며 배움과 휴식을 동시에 누리는 장기체류 프로그램이다. 바다와 오름이 가까운 제주의 마을에서 청년들은 새로운 영감을 얻고, 지역은 청년의 발걸음으로 활기를 더할 것으로 기대된다.
모집 대상은 19~39세의 도외 청년이다. 오는 5~6월 중 최소 7일 이상 또는 14일 이상 머물 수 있어야 한다.
관광공사는 신청자 중 추첨을 통해 한 주 살이 25명 내외, 한 달 살이 40명 내외를 선정해 숙박비와 체험비 일부를 최대 14만~45만원까지 지원한다.
단, 지원을 받기 위해서는 읍면지역 숙소에 체류해야 하며, 제주시 연동 제주웰컴센터에서 진행되는 오리엔테이션과 교육에 참여해야 한다. 또 SNS에 제주살이 콘텐츠를 업로드해야 한다.
프로그램 시작일 기준 만 나이로 참가 자격이 산정되며, 신청은 제주인구정책 통합플랫폼인 ‘제주愛in’ 누리집을 통해 가능하다.
봄에서 여름으로 이어지는 5~6월 제주는 수국과 청보리 등 봄꽃이 절정에 이른다. 섬 곳곳에서 다양한 축제가 열리며, 한라산과 오름으로 봄꽃 트레킹을 떠나기에도 좋다.
관광공사는 이번 봄 시즌에 이어 여름(7~9월)과 가을(10~11월) 시즌 장기체류 청년도 오는 6월과 9월 중 별도 공지를 통해 모집할 계획이다.
제주관광공사 관계자는 “도외 거주 청년이 제주를 직접 경험하고 힐링하며 동시에 미래에 대한 해답을 찾는 시간을 갖길 바란다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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