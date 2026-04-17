방미 장동혁, 귀국 사흘 연기… 美 국무부 요청
5박 7일 방미 일정을 마치고 17일 귀국할 예정이었던 장동혁 국민의힘 대표가 현지 일정을 연장하면서 귀국을 사흘 뒤로 미뤘다.
박준태 당대표 비서실장은 국회 원내대책회의 후 기자들과 만나 “장 대표가 당초 (미 워싱턴DC) 공항으로 출국 수속을 밟고 있었는데 특별한 사정이 생겨 일정을 늘리게 됐다”고 밝혔다. 이에 따라 이날 오후 5시40분 인천공항에 도착하는 비행기를 타고 귀국할 예정이었던 장 대표는 사흘 뒤인 20일 새벽 귀국해 당무에 복귀한다.
박 실장은 “구체적 사정은 확인되지 않았다”면서도 “미 국무부 측 연락을 받고 일정을 늘리게 된 것으로 전달을 받았다”고 전했다. 이어 “마코 루비오 미 국무부 장관이나 JD 밴스 부통령을 만난다는 예측들은 언론에서 많이 하시던데 해당 만남을 아직까지 성사되지 않은 것으로 알고 있다”고 말했다.
김장겸·김대식·조정훈 의원 등 방미단 의원들은 이날 귀국하고 김민수 최고위원만 현지에 남아 장 대표와 동행한다. 추가 일정 변경으로 장 대표의 미국 체류 기간은 8박10일로 늘어나게 됐다.
박 실장은 “장 대표가 다음 주 월요일 새벽 시간에 (한국에) 도착할 것으로 예상된다”며 “(방미 성과에 대해선) 너무 늦지 않게 대표가 직접 밝힐 기회를 갖겠다”고 했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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