방미 장동혁, 귀국 사흘 연기… 美 국무부 요청

미국을 방문 중인 장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표가 14일(현지시간) 워싱턴DC에서 미국 하원 외교위원회 동아태소위원장인 한국계 영 김 의원과 면담하고 있다. 장 대표는 김 의원을 비롯한 미국 상하원 의원과 백악관 국가안보회의(NSC) 및 국무부 관계자 등을 만났다고 밝혔다. 국민의힘 제공

추가 일정 변경으로 장 대표의 미국 체류 기간은 8박10일로 늘어나게 됐다.

박 실장은 “장 대표가 다음 주 월요일 새벽 시간에 (한국에) 도착할 것으로 예상된다”며 “(방미 성과에 대해선) 너무 늦지 않게 대표가 직접 밝힐 기회를 갖겠다”고 했다.