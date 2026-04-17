LKB평산, 평택 오션센트럴비즈 분양 사건 집단소송 제기
법무법인 LKB평산이 평택 오션센트럴비즈 지식산업센터 분양으로 인한 신용불량 피해를 입게 된 수분양자들을 대리해 집단소송을 제기했다.
LKB평산은 17일 오션센트럴비즈 분양 사건과 관련해 집단소송을 제기했다고 밝혔다. LKB에 따르면 산업직접활성화법에 따르서 지식산업센터는 제조업 등 사업을 영위할 입주자에게만 분양되어야 한다. 주거 용도로는 사용할 수 없기에 일반인에게 임대하는 것은 원천적으로 불가능하다는 것이 LKB 측 주장이다.
LKB는 “시행사 등은 일반인에게 자유롭게 임대해 안정적으로 월세를 받을 수 있고, 전매 제한도 없다고 속이고 사업 경험이나 사업 의사가 없는 수분양자들에게 분양대금의 90%를 대출받을 수 있다고 속였다”며 “일괄적으로 사업자등록을 하게 해 사업자인 것처럼 가장하고 은행에서 중도금 대출을 받게 했다”고 했다.
이어 “그러나 약속과 달리 잔금의 대출이 막혀 잔금을 납부할 수 없게 되자, 시행사 등은 잔금 지급을 독촉하면서 계약금을 몰취하겠다고 경고하고 있고, 대출받은 중도금의 이자를 납부하지 못하자 은행은 수분양자들을 신용불량으로 내몰 태세”라고 강조했다.
LKB평산은 이번 집단소송을 통해 신탁사와 시공사를 상대로 사기계약을 이유로 분양계약을 취소하고 수분양 피해자들이 납부한 계약금과 중도금을 반환 청구를 목표로 한다. 아울러 은행에 대출금을 변제하지 못해 신용불량 위기에 처한 수분양 피해자들이 신용불량자로 등재되는 것을 막기 위해 대출심사를 소홀히 한 은행들을 상대로 대출채무 부존재 확인 소송도 함께 제기했다.
법무법인 LKB평산 집단소송센터 센터장 정태원 변호사는 “수분양자들이 사기분양에 대한 증거를 부분적으로 가지고 있어서, 많은 피해자들이 모여 사기분양에 대한 증거를 최대한 모으는 것에 소송의 승패가 있다”고 말했다. LKB평산은 이번 1차 소송에 이어 피해자들이 모이는 대로 지속적으로 집단소송을 제기할 예정이다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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