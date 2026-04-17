한국외대, 개교 72주년… 김세원·백창호 ‘HUFS AWARD’ 수여
한국외국어대학교(총장 강기훈)는 17일 서울캠퍼스 애경홀에서 개교 72주년 기념식을 열고, 모교의 명예를 드높인 동문에게 ‘HUFS AWARD’를 수여한다.
올해 수상자는 방송인 김세원 여성동문회 명예회장(프랑스어 63)과 백창호 이백장학회 이사장(영어 72)이 선정됐다.
김 명예회장은 MBC ‘FM 가정음악실’ 등 다수의 프로그램을 진행하며 라디오 방송 문화 발전에 기여했으며, EBS 이사장과 외대 여성동문회 초대 회장을 역임한 공로를 인정받았다.
백 이사장은 미국 Nara Trading Inc. 를 이끌며 글로벌 유통 네트워크를 구축한 기업인으로, 이백장학회를 통한 인재 양성과 뉴욕동문회 이사장으로서의 활발한 기부 및 교류 활동이 높게 평가됐다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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