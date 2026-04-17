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한강버스 운항 재개 47일 만에 10만명 탑승

입력:2026-04-17 10:49
수정:2026-04-17 10:50
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한강버스가 지난달 1일 한강에서 운항되고 있다. 서울시 제공

수상교통수단 한강버스가 전 구간 운항 재개 47일 만에 탑승객 10만명을 달성했다. 탑승객 만족도는 96%에 달했다.

집계 결과를 보면 지난해 9월 18일 정식 운항 개시부터 전 구간 운항 재개 전인 지난 2월까지 10만4935명이 한강버스를 이용했다. 전 구간 운항이 재개된 지난달 1일부터 전날까지 10만981명이 추가로 한강버스를 탑승했다. 이에 따라 정식 운항 이후 누적 탑승객도 20만명을 달성하게 됐다.

탑승객 만족도는 높은 것으로 나타났다. 전 구간 운항 재개 이후인 이달 6~13일 탑승객 3115명을 대상으로 한 설문조사에서 약 96%가 ‘한강버스에 만족한다’고 답했다. ‘지인에게 추천하겠다’는 응답이 약 94%, ‘재이용할 의사가 있다’는 응답도 89%로 조사됐다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 17일 “한강버스는 전 구간 운항 재개 후 이용객이 빠르게 증가하며 수상교통수단으로서 정착 가능성을 확인했다”며 “다양한 연계 콘텐츠를 발굴해 시민과 관광객 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

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