국산 비만약이 온다…한미약품, 비만약 연내 상용화 준비 본격화
한미약품이 연내 시판 허가를 예고한 GLP-1 비만신약 ‘에페글레나타이드(에페)’의 상용화를 위한 공식 협의체를 출범했다.
한미약품은 지난 13일 서울 송파구 방이동 한미 C&C 스퀘어에서 에페 상용화를 위한 의사결정과 논의를 진행할 전사 협의체 ‘에페-프로젝트-서사’를 발족했다고 17일 밝혔다. 전사 협의체는 개발·임상·마케팅·생산·유통·커뮤니케이션 전략을 하나의 실행 체계로 정렬하는 역할을 맡는다.
이날 발족식엔 임주현 한미그룹 부회장을 비롯해 황상연 한미약품 대표이사 등 주요 임직원이 참석했다. 김나영 신제품개발본부장, 박명희 국내마케팅본부장, 최인영 R&D센터장 등 책임자가 직접 발표에 나섰다. 한미약품은 매월 공식 모임을 갖고 성공적인 상용화를 위한 제반사항을 준비해나간다는 계획이다.
에페는 2015년 한국 사상 최대 기술수출의 주인공이었지만, 파트너사의 리더십 교체에 따른 반환이 이뤄지고 비만약으로 다시 개발되는 우여곡절을 겪었다. 한미약품은 에페가 한국인의 비만 기준에 최적화된 한국인 맞춤형 치료제 라는 점을 강조하고 있다.
황상연 대표는 “에페를 프리미엄급 한국형 비만치료제로 육성해 나갈 수 있다는 확신과 함께, 여전히 기존 제품들만으로는 충족되지 않은 ‘언멧 니즈’도 상당하다는 점을 확인했다”며 “시장의 요구를 정교하게 포착하고 충족하는 실행력을 기반으로 에페를 비롯한 한미의 비만대사 분야 신약 및 제품들을 혁신적인 성장동력으로 과감히 키워나가겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사