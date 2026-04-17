조진웅 ‘시그널2’ 하반기 편성 불발…‘파친코’ 등판설에는 tvN “미정”
배우 조진웅의 소년범 전과 고백과 은퇴 선언으로 큰 파장을 일으켰던 tvN 새 드라마 ‘두 번째 시그널’이 결국 하반기 편성 라인업에서 제외됐다.
17일 방송가에 따르면, 기대를 모았던 ‘두 번째 시그널’(시그널2)은 오는 6월을 포함한 하절기 편성표에서 최종 제외된 것으로 알려졌다. 일각에서 제기된 애플TV+ 오리지널 시리즈 ‘파친코’ 대체 편성설에 대해서는 “‘파친코’의 tvN 방영은 확정된 사실이지만, 구체적인 시기는 아직 논의 중”이라며 선을 그었다.
‘시그널2’는 2016년 방영돼 큰 인기를 끌었던 ‘시그널’의 후속작으로, 무전기를 통해 과거와 현재가 연결되며 미제 사건을 해결하는 구조를 이어간다. 시즌1 주역인 김혜수, 이제훈, 조진웅이 10년 만에 다시 뭉치며 방송 전부터 높은 기대를 모았다.
이 작품은 지난해 8월 촬영을 마치고 올해 상반기 방영을 목표로 준비돼 왔다. 그러나 지난해 12월 조진웅이 고등학교 시절 절도, 성폭행 등으로 소년보호처분을 받은 사실이 밝혀지며 상황은 급변했다. 당시 소속사는 일부 사실을 인정하면서도 성폭행은 무관하다고 밝혔다.
논란 이후 tvN은 “‘시그널2’는 10년을 기다려온 시청자들을 위한 작품”이라며 “작품의 가치를 지키기 위해 최적의 방안을 찾고 있다”고 밝혔다. tvN 개국 20주년을 기념해 기획된 프로젝트인 만큼, 내부적으로는 방영 시기를 조정하더라도 올해 안 공개 가능성을 열어두고 다양한 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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