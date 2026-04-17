롯데케미칼 “기초화학→고부가 4대 성장축으로 사업 전환”
롯데케미칼이 기초화학 중심 사업 구조를 재편하고 첨단소재·정밀화학·전지소재·수소에너지 등 신사업 중심 포트폴리오 전환에 속도를 내고 있다.
롯데케미칼은 지난 16일 서울 영등포구 NH금융타워에서 국내 주요 기관 투자자를 대상으로 ‘CEO 인베스터 미팅’을 열고 이 같은 사업 재편 및 성장 전략을 공개했다고 17일 밝혔다. 이영준 총괄대표 취임 이후 처음 열린 공식 투자자 대상 행사로, 현재 진행 중인 석유화학 사업 재편과 중장기 성장 방향을 직접 설명하는 자리였다.
회사는 우선 기초화학 부문에 대한 경쟁력 강화로 재무 및 손익구조 개선 효과를 기대했다. 롯데케미칼 대산 공장은 HD현대케미칼과의 합병을 추진 중이며, 여수 사업 역시 구조 개편 방안을 정부에 제출하고 승인 절차를 밟고 있다. 이를 통해 재무구조를 개선하고, 확보된 투자 여력을 고부가·고성장 사업으로 재투자하겠다는 구상이다.
신성장 동력으로는 첨단소재, 정밀화학, 전지소재, 수소에너지 등 4대 축을 제시했다. 첨단소재 부문에서는 컴파운딩 기술을 기반으로 고객 맞춤형 기능성 소재 공급을 확대한다. 롯데엔지니어링플라스틱은 연산 50만t 규모의 컴파운딩 공장을 올해 하반기부터 본격 가동하고, 피지컬 AI와 우주항공 등 미래 산업으로 소재 사업을 확대해나갈 계획이다.
정밀화학은 고부가 식의약 소재 생산 능력을 키우는 동시에 반도체용 케미칼 사업을 강화한다. 전지소재 부문은인공지능(AI)용 회로박과 하이엔드 전지박 등 고부가 제품 중심으로 포트폴리오를 재편해 수익성을 높인다.
수소에너지 사업의 경우 합작사 롯데SK에너루트가 최근 수소 연료전지 발전소인 울산하이드로젠파워1호 상업운전을 시작했으며, 추가 준공을 통해 연말까지 총 80MW 규모를 가동한다. 대산 수소출하센터를 기반으로 내수 시장 선점에도 나선다. 암모니아는 롯데정밀화학의 기존 인프라와 유통망을 활용해 청정 암모니아 중심으로 사업을 주도할 방침이다.
이 총괄대표는 “기초화학은 선제적 사업재편을 통한 합리화로 경쟁력을 보완하고, 첨단소재·정밀화학·전지소재·수소에너지의 4대 성장 축을 탄탄히 쌓아 올려 균형 잡힌 포트폴리오를 완성할 것”이라고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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