‘범죄도시’ 모티브였던 경찰관, 음주운전으로 재판행
액션 영화 범죄도시에서 배우 마동석이 연기한 형사 캐릭터 ‘마석도’의 실제 모델인 경찰관이 음주운전 혐의로 재판에 넘겨졌다.
17일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장검사 신도욱)는 지난 15일 도로교통법상 음주운전 혐의로 서울 수서경찰서 소속이었던 A경위를 불구속 기소했다.
A경위는 지난해 11월24일 오후 8시30분쯤 서울 강남구 강남세브란스병원 인근에서 술을 마시고 운전하다 접촉 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08％ 이상)이었으며 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌다.
A경위는 음주운전 사실이 알려진 뒤 직위해제 조치됐다. A경위의 활동은 범죄도시의 주인공 마석도의 모티프가 된 것으로 알려졌다. 범죄도시의 주연과 제작을 맡았던 마동석은 형사들의 경험담을 취재해 이 영화를 구상했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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