포천 송우2지구 개발 본격화…‘역세권 통합 거점’ 도약
주택 공급 확대·광역철도 시너지 기대
경기 포천시 송우2지구 개발사업이 착공 절차에 돌입하며 소흘권역 주거 거점 조성이 본격화된다.
포천시는 소흘권역 정주환경 개선과 도시 기능 재편을 위한 ‘송우2 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구’ 조성사업이 착공계 제출을 계기로 본궤도에 올랐다고 17일 밝혔다.
시공사인 진흥기업은 지난 3월 31일 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)에 착공계를 제출했으며, 시는 관련 행정절차를 지원해 상반기 내 실제 공사에 착수할 계획이다.
송우2지구는 약 38만㎡ 규모로, 국토교통부 지정 사업으로 추진돼 왔다. 2018년 지구 지정 이후 보상 협의 등 절차가 지연됐으나, 포천시는 LH와의 협력과 보상협의회 운영 등을 통해 사업 정상화에 행정력을 집중해왔다. 그 결과 지난해 7월 보상을 완료하고 시공사 선정과 착공계 제출까지 이어지며 사업이 정상 궤도에 진입했다.
시는 사업 추진 과정에서 기반시설 확충과 교통 연계를 함께 반영했다. 송우사거리 6차로 확장과 수도권 전철 연계 방안 등이 지구단위계획에 포함되며 실질적인 정주 여건 개선 기반을 마련했다는 평가다.
아울러 주거 수요 변화에 대응하기 위해 지구계획 변경도 추진 중이다. 계획 변경을 통해 공급 물량과 수용 인구를 기존보다 약 20% 확대해 토지 이용 효율을 높이고, 다양한 계층의 주거 수요를 폭넓게 수용한다는 구상이다. 기존 송우지구와의 연계를 강화해 소흘권역 전체 주거 수준을 끌어올리는 효과도 기대된다.
특히 2030년 개통 예정인 옥정~포천 광역철도와의 연계가 핵심 변수로 꼽힌다. 시는 철도 개통 시기에 맞춰 지구 조성을 완료하고, 가칭 소흘역 일대를 중심으로 한 역세권 개발을 통해 송우2지구를 교통과 주거 기능이 결합된 통합 거점으로 육성할 계획이다.
이 경우 송우2지구는 단순 주거단지를 넘어 경기 북부의 새로운 주거 중심지로 부상할 가능성이 크다는 분석이 나온다. 주택 공급 확대와 광역 교통망 구축이 맞물리면서 지역 성장 축으로 작용할 것이라는 전망이다.
포천시 관계자는 “오랜 기간 지연됐던 사업이 정상화된 만큼 LH 및 시공사와 협력해 차질 없이 추진하겠다”며 “광역 교통망과 연계한 체계적인 도시개발로 소흘권역을 지속가능한 주거 거점으로 발전시키겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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