신축 아파트를 뚫은 판매왕…“사람이 좋아요” [영업비책]

박유리 hy 프레시매니저 인터뷰

지난달 인천 송도의 한 카페에에서 만난 박유리 매니저. hy 제공

매일 같은 모습 같은 자리에



그저 사람이 좋아서



박 매니저는 "사람 만나러 다니는 게 재밌어보여 큰 생각 없이 프레쉬매니저 일을 시작했다"고 말했다. hy 제공

때맞춰 묻고, 시음 건네기



변경구(왼쪽) hy 대표이사와 박유리 프레시 매니저. hy 제공