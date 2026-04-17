“尹, 변호사 바꿔가며 계속 접견실 차지…다른 사람 피해”
정성호 법무부 장관, 법무부 월간 업무회의에서 비판
정성호 법무부 장관이 윤석열 전 대통령을 겨냥해 “하루 종일 방 하나를 차지한 채 변호사를 바꿔가며 계속 접견하고 있다”며 “다른 사람들이 피해를 본다”고 비판했다.
정 장관은 16일 유튜브 생중계로 진행된 법무부 월간 업무회의에서 이같이 말했다.
법무부 유튜브 채널 ‘첫 공개회의에서는 무슨 일이?! [월간 법무부 4월호]’ 영상에 따르면, 정 장관은 “변호인들이 접견실 확보가 어렵다는 토로가 있다”며 이홍연 법무부 교정본부장에게 이유를 물었다.
이에 이 본부장은 “일부 수용자들이 장시간 변호인 접견실을 차지하고 있는데, 이를 법적으로 통제할 규정이 없어 이를 교묘히 이용하고 있다”고 답했다.
정 장관은 “윤석열 전 대통령이 서울구치소에서 접견실 한 곳을 사실상 독점하고 있는 것”이라며 “하루 종일 변호인들이 오고, 전직 고위 정치인이나 재벌들이 번갈아 접견하는데 문제가 있다”고 지적했다.
이어 “윤 전 대통령이 그렇게 해서는 안 되는데, 하루 종일 변호사를 바꿔가며 접견하다 보니 다른 사람들이 피해를 보고 있다”며 “제도적 개선책 마련이 필요하다”고 말했다.
그러면서 “피의자나 피고인의 변호인 접견권은 보장돼야 하지만, 기본권 역시 공공복리와 질서 유지, 국가안보 등을 이유로 제한될 수 있다”고 덧붙였다.
최근 공개된 ‘윤석열·김건희 구속 기간 접견 현황’에 따르면, 윤 전 대통령은 1·2차 구속 기간 동안 이달 6일 기준 319일간 총 538건의 접견을 한 것으로 나타났다. 하루 평균 1회 이상 변호인을 접견한 셈이어서 접견이 잦다는 비판이 제기됐다.
윤 전 대통령 측은 8개 재판 준비로 불가피한 상황이라는 입장이다.
앞서 윤 전 대통령 측은 입장문을 통해 “수십만 쪽에 이르는 증거 기록 검토와 매 기일 진행되는 증인신문 준비로도 벅찬 상황”이라며 “개별 재판부도 공판 기일이 겹치지 않도록 조정하는 데 어려움을 겪고 있다”고 밝혔다.
또 “일반적인 피고인의 경우 이익과 양형상 불이익을 피하기 위해 사건을 병합해 심리하지만, 윤 전 대통령은 특검법상 재판 기간 제한 조항으로 인해 별도로 진행되고 있다”며 “형사 피고인의 절차적 방어권이 충분히 보장되지 않고 있다”고 주장했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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