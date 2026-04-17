민주당 보궐선거 영입 1호 전태진 변호사

전태진 변호사 “울산 토박이, 민주화 역사 관심”

정청래 대표 “울산에 젊고 파란 물결 필요”

“지금 울산에는 낡은 지역주의 구도를 깨고 젊은 세대로의 교체, 울산의 새로운 바람, 파란 바람을 일으킬 인물이 필요하다”고 말했다.