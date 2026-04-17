민주당 보궐선거 영입 1호 전태진 변호사
전태진 변호사 “울산 토박이, 민주화 역사 관심”
정청래 대표 “울산에 젊고 파란 물결 필요”
더불어민주당이 전태진 변호사를 6·3 국회의원 보궐선거 울산 남구갑 지역의 1호 인재로 영입했다.
정청래 민주당 대표는 17일 국회에서 1차 인재영입식을 열고 전 변호사 영입을 발표했다. 전 변호사는 울산 학성고와 서울대 정치학과를 졸업했다. 사법연수원 33기로 변호사 생활을 시작했고, 문화체육관광부와 국가유산청, 국립국악원 등 국가 기관 자문 활동을 이어왔다. 또 방송통신위원회 및 언론기관 자문활동 경험이 있어 방송·통신 전문가로도 꼽힌다.
정 대표는 “전 변호사는 울산에서 태어나 초등학교, 중학교, 고등학교를 모두 울산에서 나온 뼛속까지 울산 토박이”라며 “참여정부 시절 대통령 비서실 등을 자문하며 정책과 행정 경험을 두루두루 익혔다”고 밝혔다. 그러면서 “지금 울산에는 낡은 지역주의 구도를 깨고 젊은 세대로의 교체, 울산의 새로운 바람, 파란 바람을 일으킬 인물이 필요하다”고 말했다.
전 변호사는 “민주화를 선도하던 제 고향 울산을 비롯해 부산·울산·경남 지역이 급격히 보수화되고 지역주의가 고착화되는 것을 보면서 정말 심한 안타까움을 느꼈다”며 “언젠가 이를 반드시 극복해야 한다는 사명감을 갖게 됐다”고 말했다. 그러면서 “변호사로서 처음 출석한 사건의 당사자가 고 노무현 전 대통령이었고, 두 번째 맡은 사건의 당사자가 당시 민정수석이었던 문 전 대통령”이라며 “그분들의 뜻을 제가 이어받아 이 자리에 나서게 되니 문 전 대통령 책 제목처럼 ‘이것도 다 운명이 아닐까’ 이런 생각도 든다"고 말했다.
정 대표는 지난 15일 부산에서 현장최고위원회의를 열어 전재수 민주당 부산시장 후보에 대한 지원에 나선데 이어 오는 18일 울산을 찾아 김상욱 민주당 울산시장 후보와 전 변호사에 대한 지원사격에 나선다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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