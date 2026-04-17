“청년 식품기업 매년 100개 키운다”…K-푸드 창업사관학교 첫발

전북 익산서 제1기 입교식…청년 식품기업 100개 육성 본격화

아이디어부터 글로벌 진출까지 ‘원스톱 지원’ 체계 구축

K-푸드 창업사관학교 1기 입교생들이 16일 전북 익산 국가식품클러스터에서 제1기 입교식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

송미령 농림축산식품부 장관(오른쪽)이 16일 전북 익산 국가식품클러스터에서 열린 'NEXT 두쫀쿠 경진대회' 경연장을 찾아 참가업체 관계자로부터 설명을 듣고 있다.

국가식품클러스터 지원 시설을 활용한 레시피 개발, OEM(주문자 상표 부착 생산) 컨설팅, 패키징 개발비 지원 등을 통해 제품의 완성도를 높일 수 있었다. 또 청년식품창업센터의 사무공간 지원을 받으며 사업을 운영 중이다. 조 대표는 국민일보가 주관하는 ‘2025 국민팜엑스포’에서 혁신상을 수상한 데 이어 올해는 농식품부 장관상을 받았다.

송미령(가운데) 농림축산식품부 장관이 16일 열린 K-푸드 창업사관학교 입교식에서 입교생 대표들과 기념촬영을 하고 있다. 농림축산식품부 제공

'NEXT 두쫀쿠 경진대회' 수상자들이 16일 전북 익산 국가식품클러스터에서 열린 시상식에서 김덕호 식품진흥원 이사장(왼쪽 세번째)과 함께 기념촬영을 하고 있다.