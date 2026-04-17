“청년 식품기업 매년 100개 키운다”…K-푸드 창업사관학교 첫발
전북 익산서 제1기 입교식…청년 식품기업 100개 육성 본격화
아이디어부터 글로벌 진출까지 ‘원스톱 지원’ 체계 구축
“딸아, 너는 농업의 길을 가거라. 네가 성공 사례를 만들어 다오. 네가 농업으로 성공하면 친구들도 농촌으로 올 것이고 자연스럽게 청년들이 늘어날 것 아니냐.”
아버지의 권유는 딸의 마음을 쿵쿵 뛰게 만들었다. 친환경 녹차 외길을 걸었던 아버지로부터 제다(製茶·차 제조) 기술을 익힌 그는 대학 시절 한국식품산업클러스터진흥원(식품진흥원)에서 인턴을 하며 식품 산업과 창업 생태계를 익혔다. 그리고 말차의 전통을 현대 식문화로 연결한 식품 스타트업을 2024년에 창업했다. 청년 차 브랜드 ‘다격’ 대표 조승하(23·농수산대 4학년) 씨 얘기다.
조 대표는 창업 과정에서 국가식품클러스터 지원 시설을 활용한 레시피 개발, OEM(주문자 상표 부착 생산) 컨설팅, 패키징 개발비 지원 등을 통해 제품의 완성도를 높일 수 있었다. 또 청년식품창업센터의 사무공간 지원을 받으며 사업을 운영 중이다. 조 대표는 국민일보가 주관하는 ‘2025 국민팜엑스포’에서 혁신상을 수상한 데 이어 올해는 농식품부 장관상을 받았다.
조 대표와 같은 청년 창업가를 체계적으로 육성하기 위한 ‘K-푸드 창업사관학교’가 본격 출범했다. 농림축산식품부는 16일 전북 익산 국가식품클러스터에서 제1기 입교식을 열고 식품 분야 청년 창업가 육성 프로그램을 시작했다고 밝혔다.
이번 창업사관학교는 식품 분야 창업을 희망하는 청년들에게 아이디어 발굴부터 제품 개발, 마케팅, 시장 진출까지 전 과정을 지원하는 ‘원스톱 창업 플랫폼’으로 설계됐다. 단순 교육을 넘어 시제품 제작과 실제 판매 경험까지 제공해 창업 성공 가능성을 높인 것이 특징이다.
제1기 교육생 모집에는 총 386개 팀이 지원해 약 7.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 가운데 창의성, 성장 가능성, 글로벌 진출 역량 등을 평가해 최종 50팀이 선발됐다. 이들은 향후 1년간 전문 멘토링과 컨설팅, 브랜드 개발, 유통 입점 지원 등 맞춤형 프로그램을 제공받는다.
특히 정부는 창업사관학교 외에도 식품융합클러스터 조성과 창업캠프 등을 연계해 매년 청년 식품기업 100개사를 육성할 계획이다. 이는 K-푸드를 미래 성장 산업으로 육성하고 지역 기반 일자리 창출을 확대하기 위한 전략이다.
송미령 농식품부 장관은 입교식에서 “창업은 쉽지 않지만 도전 자체가 큰 가치다. 실패를 두려워하지 말고 도전하라”며 “시행착오를 거친 스토리가 여러분을 더 빛나게 할 것이다. 그래서 세계인의 입맛을 사로잡는 K-푸드를 만들어 달라”고 격려했다.
현장에서는 창업 아이디어를 겨루는 ‘NEXT 두쫀쿠 경진대회’도 함께 열렸다. 전문가 평가를 거쳐 선정된 우수 기업에는 시상금과 함께 온·오프라인 판매 공간 입점 기회가 제공돼 실제 매출 창출로 이어질 전망이다.
익산=글·사진 박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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