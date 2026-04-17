쿠바 “美와 전쟁 원하지 않지만 공격 받으면 격퇴할 것”

사회주의 선포 65주년 기념식 연설

“미국 공격 시쿠바인들이 물리칠 것”

트럼프 대통령에 서한 전달 시도했다 실패

트럼프, 이란 다음으로 쿠바 거론

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령(가운데)이 16일(현지 시간) 수도 아바나에서 열린 쿠바혁명 사회주의 선포 65주년 기념식에 참석하고 있다.AP뉴시스

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 16일(현지시간) 자국은 전쟁을 원하지 않지만 만약 미국의 공격을 받게 된다면 쿠바인들은 미국을 격퇴할 것이라고 밝혔다.



디아스카넬 대통령은 아바나에서 열린 쿠바혁명 사회주의 선포 65주년 기념식에서 군복 차림으로 연설에 나서 “우리는 대립을 바라지 않지만 이를 피하기 위해 대비하는 것이 의무이며 피할 수 없다면 승리할 준비가 돼 있다”고 말했다.



그는 이어 “쿠바는 실패한 국가가 아니라 포위된 국가”라며 미국의 경제·에너지 압박을 강하게 비판했다.



이번 발언은 도널드 트럼프 대통령이 최근 이란 전쟁 이후 쿠바를 다음 대상으로 언급하며 군사 개입 가능성을 시사한 상황에서 나왔다. 트럼프 대통령은 그간 쿠바를 ‘실패한 국가’로 규정하며 정권 교체 필요성을 주장해 왔다.



실제 미국은 군사 행동 대신 경제·에너지 압박을 통해 쿠바를 압박하는 전략을 강화해 왔다. 특히 올해 초 니콜라스 마두로 축출 이후 쿠바에 대한 제재 수위를 급격히 끌어올렸다. 해상 통제를 통해 석유 수입을 차단하고 쿠바에 원유를 공급하는 국가에는 징벌적 관세를 부과하겠다는 방침까지 내놓았다.



이로 인해 쿠바는 심각한 위기에 직면했다. 최근 수개월 동안 러시아 유조선 1척 분량을 제외하면 대부분의 유류 수입이 막히면서 전국적으로 전력난과 의료난, 경제난이 동시다발적으로 발생하고 있다. 디아스카넬 대통령은 이를 “다차원적 침략”으로 규정하며 미국의 책임을 부각했다.



그러나 한편에서는 쿠바가 긴장 완화를 위한 물밑 접촉을 시도한 정황도 포착됐다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 쿠바 실권자인 라울 카스트로의 손자이자 측근인 라울 로드리게스 카스트로가 민간 사업가를 통해 트럼프 대통령에게 비공식 서한을 전달하려 했으나 미국 당국에 의해 저지됐다.



해당 서한에는 경제 및 투자 협정 제안과 함께 제재 완화 요청, 미국의 군사적 압박에 대한 우려가 담긴 것으로 전해졌다. 그러나 전달을 맡은 사업가는 마이애미 공항에서 세관국경보호국(CBP)에 의해 제지됐고, 서한은 압수된 채 쿠바로 돌려보내졌다. 이 과정에서 서한이 실제 백악관에 전달됐는지는 확인되지 않았다.



이번 시도는 쿠바가 기존 외교 채널이 아닌 ‘직접 접근’을 택했다는 점에서 주목된다. 특히 쿠바계 이민자 출신으로 대쿠바 강경 노선을 유지해 온 마코 루비오 장관을 우회하려 한 것으로 보인다고 WSJ는 전했다.



양국은 최근 긴장 완화를 위한 회담도 진행했지만 뚜렷한 성과는 없었던 것으로 전해졌다. 쿠바 내부에서도 대미 관계 개선 필요성이 제기되고 있다. 라울 카스트로 전 대통령의 딸인 마리엘라 카스트로는 “쿠바 국민은 미국과의 대화를 원한다”면서도 “정치 시스템은 협상의 대상이 아니다”라고 선을 그었다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 16일(현지시간) 자국은 전쟁을 원하지 않지만 만약 미국의 공격을 받게 된다면 쿠바인들은 미국을 격퇴할 것이라고 밝혔다.디아스카넬 대통령은 아바나에서 열린 쿠바혁명 사회주의 선포 65주년 기념식에서 군복 차림으로 연설에 나서 “우리는 대립을 바라지 않지만 이를 피하기 위해 대비하는 것이 의무이며 피할 수 없다면 승리할 준비가 돼 있다”고 말했다.그는 이어 “쿠바는 실패한 국가가 아니라 포위된 국가”라며 미국의 경제·에너지 압박을 강하게 비판했다.이번 발언은 도널드 트럼프 대통령이 최근 이란 전쟁 이후 쿠바를 다음 대상으로 언급하며 군사 개입 가능성을 시사한 상황에서 나왔다. 트럼프 대통령은 그간 쿠바를 ‘실패한 국가’로 규정하며 정권 교체 필요성을 주장해 왔다.실제 미국은 군사 행동 대신 경제·에너지 압박을 통해 쿠바를 압박하는 전략을 강화해 왔다. 특히 올해 초 니콜라스 마두로 축출 이후 쿠바에 대한 제재 수위를 급격히 끌어올렸다. 해상 통제를 통해 석유 수입을 차단하고 쿠바에 원유를 공급하는 국가에는 징벌적 관세를 부과하겠다는 방침까지 내놓았다.이로 인해 쿠바는 심각한 위기에 직면했다. 최근 수개월 동안 러시아 유조선 1척 분량을 제외하면 대부분의 유류 수입이 막히면서 전국적으로 전력난과 의료난, 경제난이 동시다발적으로 발생하고 있다. 디아스카넬 대통령은 이를 “다차원적 침략”으로 규정하며 미국의 책임을 부각했다.그러나 한편에서는 쿠바가 긴장 완화를 위한 물밑 접촉을 시도한 정황도 포착됐다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 쿠바 실권자인 라울 카스트로의 손자이자 측근인 라울 로드리게스 카스트로가 민간 사업가를 통해 트럼프 대통령에게 비공식 서한을 전달하려 했으나 미국 당국에 의해 저지됐다.해당 서한에는 경제 및 투자 협정 제안과 함께 제재 완화 요청, 미국의 군사적 압박에 대한 우려가 담긴 것으로 전해졌다. 그러나 전달을 맡은 사업가는 마이애미 공항에서 세관국경보호국(CBP)에 의해 제지됐고, 서한은 압수된 채 쿠바로 돌려보내졌다. 이 과정에서 서한이 실제 백악관에 전달됐는지는 확인되지 않았다.이번 시도는 쿠바가 기존 외교 채널이 아닌 ‘직접 접근’을 택했다는 점에서 주목된다. 특히 쿠바계 이민자 출신으로 대쿠바 강경 노선을 유지해 온 마코 루비오 장관을 우회하려 한 것으로 보인다고 WSJ는 전했다.양국은 최근 긴장 완화를 위한 회담도 진행했지만 뚜렷한 성과는 없었던 것으로 전해졌다. 쿠바 내부에서도 대미 관계 개선 필요성이 제기되고 있다. 라울 카스트로 전 대통령의 딸인 마리엘라 카스트로는 “쿠바 국민은 미국과의 대화를 원한다”면서도 “정치 시스템은 협상의 대상이 아니다”라고 선을 그었다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지