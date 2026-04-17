“3년 만에 인천공항 복귀” 롯데면세점 오늘 영업 개시
롯데면세점이 17일 DF1 구역 매장 영업을 시작하며 약 3년 만에 인천국제공항에 복귀했다.
롯데면세점은 인천공항 DF1 구역 4094㎡(약 1240평) 규모의 15개 매장에서 향수·화장품과 주류·담배·식품을 포함한 240여개 브랜드를 선보인다. 오픈을 기념해 온·오프라인에서 ‘오프닝 페스타’를 진행한다.
이 구역은 전날까지 신라면세점이 운영하던 구역이다. 지난해 신라면세점이 임대료 끝에 사업권을 반납했고 지난 2월 말 롯데면세점이 사업자로 선정됐다. 롯데는 기존 사업자보다 약 41% 가량 낮은 임대료로 사업권을 확보했다.
사업 기간은 최장 10년이다. 롯데면세점은 인천공항점 오픈을 통해 연간 6000억원 이상의 매출 확대 효과를 기대하고 있다.
롯데면세점은 서울 명동본점과 월드타워점, 부산점, 제주점 등 시내점 4곳과 인천·김포·김해·제주 등 공항점 4곳을 운영하고 있다.
양희상 롯데면세점 영업부문장은 “인천공항은 국내외 여행객이 한국의 첫인상과 마지막 인상을 갖는 상징적인 장소”라며 “3년 만에 다시 고객을 맞이하는 만큼 공항공사와 긴밀히 협력해 내외국인 모두가 만족할 수 있는 면세쇼핑 환경을 구축해 나가겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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