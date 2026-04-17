“3년 만에 인천공항 복귀” 롯데면세점 오늘 영업 개시

롯데면세점이 17일 DF1 구역(화장품·향수/주류·담배)매장 영업을 시작하며 약 3년 만에 인천공항에 복귀했다. 롯데면세점 제공

사업 기간은 최장 10년이다. 롯데면세점은 인천공항점 오픈을 통해 연간 6000억원 이상의 매출 확대 효과를 기대하고 있다.