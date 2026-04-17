김영록, 지사직 복귀…전남·광주 미래 기틀 마련 전념

민생경제 안정화 집중…현장 목소리 반영한 대책 마련



전남·광주 통합특별시 출범 위해 전력 다짐

특히 행정통합을 앞둔 전남·광주가 AI·반도체 등 미래 첨단산업의 메카로 거듭나기 위한 기틀을 다지기 위해, 6월말까지 남은 시간이 많지 않지만 촌음을 아껴 기업 투자유치 활동에 전념할 예정이다.