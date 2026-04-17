김영록, 지사직 복귀…전남·광주 미래 기틀 마련 전념
민생경제 안정화 집중…현장 목소리 반영한 대책 마련
전남·광주 통합특별시 출범 위해 전력 다짐
김영록(사진) 전남도지사가 17일 도지사직에 복귀했다. 김 지사는 지난 3월 9일 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선에 참여하기 위해 예비후보 등록을 하면서 직무가 정지됐으나, 한 달여 만에 다시 도정에 복귀하게 됐다.
김 지사의 복귀는 중동 정세 장기화로 인한 민생경제 불안, 전남광주 통합특별시 출범 준비, 기업 투자유치 등 산적한 현안이 쌓인 가운데 이뤄졌다.
그는 남은 두 달 보름여의 임기 동안 민생경제 안정화에 혼신을 다할 계획이다. 특히 서민경제 현장에 직접 들어가 애로사항을 살피고, 현장의 목소리를 반영한 민생대책 마련에 적극 나서겠다는 방침이다.
특히 행정통합을 앞둔 전남·광주가 AI·반도체 등 미래 첨단산업의 메카로 거듭나기 위한 기틀을 다지기 위해, 6월말까지 남은 시간이 많지 않지만 촌음을 아껴 기업 투자유치 활동에 전념할 예정이다.
또한 전남광주특별시가 7월 출범하는 만큼, 통합에 따른 부작용과 320만 시도민의 불편을 최소화하기 위한 통합 준비 업무에 모든 열정을 불사르겠다는 각오다.
전남·광주 행정통합 이후 처음으로 치르게 될 국제행사인 2026 여수세계섬박람회와, 당장 20일부터 1주일간 개최되는 ‘제3차 유엔기후변화협약 기후주간 및 녹색대전환 국제주간’의 성공 개최를 위한 막바지 준비 활동에 최선을 다할 방침이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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