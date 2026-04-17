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정읍 구절초 지방정원에 550m 집와이어… 21일 개장

입력:2026-04-17 09:46
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지난해 10월 열린 정읍 구절초 꽃축제에서 방문객들이 산책로를 따라 걷고 있다. 정읍시 제공

전북 정읍시가 오는 21일부터 구절초 지방정원을 공중에서 내려다볼 수 있는 집와이어 운영을 시작한다.

구절초 지방정원 집와이어는 총길이 550m로, 경사율 9.9%의 2개 라인으로 구성됐다. 경사가 완만해 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있다.

이용객은 정원 내 출렁다리를 건너 부치봉 정상 탑승장에서 출발하게 된다. 운영 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지이다. 매주 월요일은 쉰다.

이용 요금은 성인 9000원, 청소년 7000원이며, 정읍시민과 10인 이상 단체는 2000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

시는 개장에 앞서 시설물 정밀 점검과 안전요원 전문교육을 완료했다.

정읍시 산내면에 위치한 구절초 지방정원은 약 38만7800㎡ 규모로, 사계절 내내 산과 하천의 경관을 즐길 수 있다.

9~11월에는 구절초가 만개하며, 매년 10월 구절초 꽃축제가 열린다.

정읍=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

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