트럼프 “이란전 꽤 곧 끝날 것…직접 파키스탄 갈 수도”
트럼프, 주말 협상 가능성 시사
“협상 타결 시 파키스탄 갈 수도”
“이란 장기간 농축 금지 동의” 주장
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 “매우 근접했다”고 거듭 강조하며 주말 내 타결 가능성을 시사했다. 동시에 합의가 이뤄지지 않을 경우 군사작전 재개 가능성을 언급했다.
도널드 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 네바다주 라스베이거스에서 열린 ‘팁에 대한 세금 감면’ 관련 원탁회의 행사에서 “이란에서의 전쟁도 순조롭게 진행되고 있으며 꽤 곧 끝날 것(It should be ending pretty soon)”이라고 말했다. 그는 “우리는 매우 잘하고 있고, 세계 어디에도 없는 가장 강력한 군대를 갖고 있다”며 군사적 우위를 재차 강조했다.
같은 날 백악관에서도 트럼프 대통령은 이란과의 협상 상황에 대해 “많은 진전이 있었고 합의에 매우 근접했다”고 밝혔다. 특히 “이번 주말 추가 협상이 열릴 수도 있다”고 언급하면서 협상 타결이 임박했다는 메시지를 반복했다.
협상 장소로 거론되는 파키스탄 방문 가능성에 대해서도 “갈 것이다”며 “파키스탄이 아주 잘해줬다. 이슬라마바드에서 협상이 타결된다면 갈 수도 있다”고 말했다.
미국과 이란은 지난 7일 ‘2주간의 휴전’에 합의한 뒤 핵 프로그램과 관련한 핵심 쟁점을 중심으로 협상을 이어가고 있다. 휴전 시한은 오는 21일까지다. 양측은 11일 파키스탄에서 첫 대면 협상을 진행했으나 이견을 좁히지 못한 채 결렬됐고, 이후 추가 협상 여부가 최대 변수로 떠올랐다.
트럼프 대통령은 이날 이란이 핵무기 보유를 포기하는 데 동의했으며 농축 우라늄을 미국에 반출하는 방안에도 합의했다고 주장했다. 그는 “이란이 20년 넘게 핵무기를 보유하지 않겠다는 매우 강력한 문서를 갖고 있다”고 말했다. 이는 사실상 장기간 핵 개발 능력을 제한하는 수준의 합의가 임박했다는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다.
그러나 이러한 주장에 대해 실제 합의 여부는 불확실하다는 관측이 우세하다. 특히 ‘20년 이상의 핵무기 비보유’나 ‘농축 우라늄 반출’은 이란이 쉽게 수용하기 어려운 조건으로 꼽혀 왔다. 미국이 요구해온 ‘우라늄 농축 제한’ 문제 역시 양측 입장 차가 큰 핵심 쟁점이다. 이 때문에 트럼프 대통령의 발언은 협상 타결을 기정사실화함으로써 이란을 압박하려는 전략적 메시지일 가능성이 크다.
트럼프 대통령은 협상 실패 가능성도 동시에 언급했다. 그는 “합의가 이뤄지지 않으면 전투가 재개될 것”이라고 말하며 군사적 옵션을 배제하지 않았다.
이와 함께 그는 미국의 대이란 해상 봉쇄 작전에 대해 “아주 강력하게 유지되고 있고 놀라운 진전을 이루고 있다”고 평가했다. 실제로 미국은 호르무즈 해협을 중심으로 이란 관련 선박 이동을 통제하며 군사적 압박을 강화하고 있다.
또 그는 “합의가 이뤄지면 유가와 물가가 떨어지고 인플레이션이 진정될 것”이라며 미국 내 경제 상황과 연결 지었다. 이는 최근 중동 긴장 고조로 에너지 가격이 상승하고 있는 상황에서 국내 여론을 의식한 발언으로 보인다.
한편 중동 전반의 긴장 완화 움직임도 병행되고 있다. 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논이 10일간의 휴전에 합의했으며, 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라도 이에 포함된다고 밝혔다. 그는 양국 정상이 1~2주 내 백악관에서 회동할 가능성도 언급하며 중재자로서의 역할을 부각했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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