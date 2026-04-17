‘살목지’, 개봉 10일 만 100만 돌파…‘프로젝트 헤일메리’보다 빠르다
영화 살목지가 개봉 10일 만에 100만 관객을 돌파했다.
17일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘살목지’는 개봉 10일째 누적 관객 수 100만명을 달성했다. 개봉 이후 일주일 만의 손익분기점 돌파에 이어 9일 연속 박스오피스 1위를 유지하는 등 꾸준한 흥행세도 이어지고 있다.
이번 기록은 2019년 개봉한 ‘변신’ 이후 국내 호러 장르 가운데 가장 빠른 100만 돌파 사례다. 동시기 경쟁작이자 글로벌 히트작인 ‘프로젝트 헤일메리’보다 하루 앞서 100만 고지를 밟았다는 점에서 의미가 깊다.
‘살목지’는 로드뷰에 포착된 정체불명의 형체를 확인하기 위해 저수지를 찾은 촬영팀이 검고 깊은 물속의 존재와 마주하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 공포 영화다. 공간 자체를 체험하는 듯한 ‘물속 공포’ 설정과 긴장감 있는 전개가 호응을 얻으며 입소문을 타고 있다.
영화의 흥행은 실제 촬영지로 알려진 충남 예산군 살목지 저수지로까지 이어지고 있다. 최근 낮뿐 아니라 야간에도 방문객이 몰리면서, 예산군은 소방·경찰·한국농어촌공사 등 관계 기관과 합동 대책회의를 여는 등 안전 관리 점검에 나셨다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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