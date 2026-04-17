트럼프 “이란과 합의 매우 근접…내가 파키스탄 갈 수도”
미국이 이란과 종전협상을 진행 중인 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 “합의에 매우 근접했다”며 “다음 협상이 이번 주말에 열릴 수 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 16일(현지시간) 네바다주 라스베이거스로 떠나기 전 백악관에서 취재진을 만나 이란과의 협상에 많은 진전이 있고 합의에 매우 근접했다며 이같이 말했다.
그는 지난 7일 합의된 ‘2주 휴전’이 연장될 필요가 있는지 모르겠다고 했다.
트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하지 않는 데 동의했으며 농축 우라늄을 미국에 내놓는 데도 동의했다고 주장했다.
또 “그들(이란)이 20년 넘게 핵무기를 보유하지 않겠다고 하는 아주, 아주 강력한 문서를 갖고 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 “이란이 거의 모든 것에 동의했다. 협상이 타결될 가능성이 크다”고 밝혔다.
그러면서 협상을 마무리 짓기 위해 직접 파키스탄에 갈 수도 있냐는 질문에 “갈 것이다”며 “파키스탄이 아주 잘해줬다. 이슬라마바드에서 협상이 타결된다면 갈 수도 있다”고 답했다.
다만 트럼프 대통령은 합의 불발시 “다시 공격이 시작될 것”이라고 밝혔다.
미국과 이란 휴전은 오는 21일까지다. 양측은 지난 11일 파키스탄에서 만나 첫 협상을 했지만 결렬됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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