외식 물가 상승 ‘투톱’은 김밥과 칼국수…칼국수도 ‘만원 시대’

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삼계탕(4.6%), 삼겹살(4.3%), 냉면(3.5%)의 오름폭도 컸다.

특히 칼국수 가격은 1만38원으로 처음으로 1만원선을 넘어선 것으로 조사됐다.

냉면은 1만2538원, 비빔밥은 1만1615원, 삼계탕은 1만8154원이었다.

이제 서울에서 1만원을 넘지 않는 외식 메뉴는

김치찌개백반(8654원), 자장면(7692원), 김밥(3800원) 정도다.