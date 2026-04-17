외식 물가 상승 ‘투톱’은 김밥과 칼국수…칼국수도 ‘만원 시대’
최근 1년간 서울의 주요 외식 메뉴 가운데 가장 가격이 많이 오른 음식은 김밥과 칼국수인 것으로 나타났다. 특히 칼국수의 평균 가격은 1만원을 넘어선 것으로 조사됐다.
17일 한국소비자원 가격정보 종합포털 ‘참가격’ 외식비 데이터에 따르면 김밥과 칼국수 가격은 지난해 3월과 비교했을 때 각각 5.5%, 5.3% 상승한 것으로 집계됐다. 삼계탕(4.6%), 삼겹살(4.3%), 냉면(3.5%)의 오름폭도 컸다.
특히 칼국수 가격은 1만38원으로 처음으로 1만원선을 넘어선 것으로 조사됐다. 냉면은 1만2538원, 비빔밥은 1만1615원, 삼계탕은 1만8154원이었다.
이제 서울에서 1만원을 넘지 않는 외식 메뉴는 김치찌개백반(8654원), 자장면(7692원), 김밥(3800원) 정도다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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