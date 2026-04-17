“늑구 보러 갈 겁니다”… 늑대 생환 소식에 시민들 안도

오월드 관계자들이 17일 마취총을 맞은 늑구의 상태를 살피고 있다. 연합

오월드의 관리 부실을 지적하는 의견도 잇따랐다. 애초 허술한 보안으로 탈출을 막지 못했으니 사육 환경을 다시 돌아봐야 한다는 비판이었다.

13일 오후 10시 43분쯤 오월드 인근 야산에서 목격된 늑구. 시민이 찍은 영상 캡처. 연합

일부에선 탈출 소동으로 국민적 관심이 높아졌으니 당분간 늑구를 보려는 인파가 오월드로 이어질 것이라고 예상하기도 했다. 한 네티즌은 “오월드는 늑대 보려는 관람객이 쏟아지면서 전화위복의 기회를 잡을 것”이라고 적었다. 그러자 “우리 가족들은 벌써부터 늑구 보러갈 계획 짜고 있어요”라는 댓글이 달리기도 했다.

오월드 관계자들이 17일 마취총을 맞은 늑구의 상태를 살피고 있다. 연합