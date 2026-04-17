지난 8일 대전 오월드에서 탈출했던 늑대 ‘늑구’가 열흘 만에 무사히 생포됐다는 소식에 네티즌들이 큰 관심을 보였다. 대다수는 “무사히 돌아와서 다행”이라며 안도감을 표했다.
17일 새벽 늑구가 생포됐다는 소식이 전해지자 온라인 커뮤니티에서는 네티즌들의 반응이 쏟아졌다. 많은 네티즌들은 “시민이 다치지도 않았고 무엇보다 열흘 간 사람을 피해 숨어 다닌 늑구가 다치지 않고 생포돼 최선의 마무리가 됐다”는 반응을 보였다. “이제 따뜻한 곳에서 푹 쉬었으면 좋겠다”거나 “열흘간 제대로 못 먹고 못 쉬었을테니 건강 회복 잘 하길” 등의 반응도 호응을 얻었다.
오월드의 관리 부실을 지적하는 의견도 잇따랐다. 애초 허술한 보안으로 탈출을 막지 못했으니 사육 환경을 다시 돌아봐야 한다는 비판이었다.
일부에선 탈출 소동으로 국민적 관심이 높아졌으니 당분간 늑구를 보려는 인파가 오월드로 이어질 것이라고 예상하기도 했다. 한 네티즌은 “오월드는 늑대 보려는 관람객이 쏟아지면서 전화위복의 기회를 잡을 것”이라고 적었다. 그러자 “우리 가족들은 벌써부터 늑구 보러갈 계획 짜고 있어요”라는 댓글이 달리기도 했다.
대전시와 오월드에 따르면 수색당국은 이날 오전 12시 44분쯤 대전 중구 안영동 안영IC 인근 수로에서 늑구를 발견해 생포했다. 지난 8일 오전 9시 30분쯤 사육장을 탈출한 지 열흘 만이다.
앞서 수색팀은 16일 오후 11시 45분쯤 안영동 일대에서 늑구로 추정되는 개체를 포착했으며, 현장에 있던 수의사가 마취총을 쏴 안전하게 포획했다. 발견 지점은 오월드로부터 약 1.9㎞ 떨어진 곳이다.
현재 오월드로 복귀한 늑구는 정밀 검진을 받은 상태다.
오월드 측은 “늑구의 맥박과 체온이 모두 정상 범위를 유지하고 있으며 건강에 큰 이상은 없는 것으로 보인다”고 밝혔다. 오월드는 이번 사고의 발생 경위를 철저히 조사하고 시설 보완 등 후속 조치에 착수할 예정이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“늑구 보러 갈 겁니다”… 늑대 생환 소식에 시민들 안도
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