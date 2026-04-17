‘재고 곧 끝난다’… 착착착 옥죄어 오는 포장재 대란

이란 전쟁 여파로 포장재 수급이 어려워지면서 식품 업계가 사태 장기화를 우려하고 있다. 업계에선 기존에 확보한 재고가 소진되면 이르면 다음 달부터 생산 차질이 생길길 수 있다는 위기감이 커지고 있다.
17일 농림축산식품부 및 업계에 따르면 지난 15일 송미령 농식품부 장관은 롯데웰푸드 대전공장을 찾아 식품·외식·포장재 업계의 원·부재료 수급 상황과 비용 부담을 점검했다.
업계는 가격 변동과 수급 불안에도 대체 소재 도입과 포장 경량화 등을 통해 생산 차질 최소화에 나서고 있다면서도 원가 상승 부담에 대해 전달한 것으로 알려졌다.
앞서 확보해둔 재고를 소진하고 있어 당장 생산이 중단되는 상황은 아니다. 다만 품목에 따라 짧게는 한 달이면 기존 재고가 바닥날 것으로 예상돼 이르면 다음 달부터 차질이 발생할 수 있다는 위기감이 나타나고 있다.
업계 관계자는 “포장재로 쓰이는 자재가 다양하지만 짧으면 한 달 정도 여유가 있는 품목도 있다”면서 “추가 확보를 위해 노력하고 있지만 전 세계가 겪는 문제이기 때문에 이를 자체적으로 해결하기는 어려운 게 사실”이라고 말했다.
다른 관계자도 “일부 폼목의 재고가 줄고 있지만 당장 생산에 문제가 있지는 않다”면서도 “사태가 장기화되면 문제가 생기지 않을까 싶다”고 했다. 그러면서 “업계 전반적으로 불안한 상태로 다음 달쯤에는 문제가 생기지 않을까 한다”고 언급했다.
이에 식품 업계는 정부의 지원을 요청하고 있다. 개별 기업이 해결할 수 있는 문제가 아닌 만큼 정부가 업계의 어려움을 청취하고 이를 지원해주기를 바랄 수밖에 없는 상황이다.
지난 9일에는 한국식품산업협회 등 13개 관련 단체가 정부의 지원을 요청하는 공동건의서를 내놓기도 했다.
이들은 공동건의서를 통해 나프타 공급 불안으로 비닐·필름·페트(PET) 용기 등 주요 포장재 확보에 차질이 발생하고 있으며 일부 품목은 재고가 약 2주 수준까지 감소한 상황이라고 밝혔다.
그러면서 식품 포장재 원료의 ‘우선 공급’, 원가 부담 완화를 위한 정책적 지원, 관련 규제의 합리적 운영 및 시행 시기 조정, 행정·통관 절차의 신속화를 위한 지원 방안 마련 등 정부의 관계부처 협력을 통한 종합적인 대응을 건의했다.
한편 라면과 과자 등 식품 포장재에 사용되는 폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE), 음료 용기로 사용되는 페트(PET)는 원유를 정제해서 만드는 나프타를 원료로 만들어진다.
중동 전쟁으로 인해 국제 유가가 상승하고 원유 수입에 차질이 생기면서 국내 나프타 수급이 어려워졌다. 이에 나프타를 사용해 생산하는 포장재 또한 물량 부족이 우려되고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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