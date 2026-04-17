‘재고 곧 끝난다’… 착착착 옥죄어 오는 포장재 대란

서울의 한 대형마트에 진열된 스낵 제품들. 연합

품목에 따라 짧게는 한 달이면 기존 재고가 바닥날 것으로 예상돼 이르면 다음 달부터 차질이 발생할 수 있다는 위기감이 나타나고 있다.

지난달 31일 서울 중구 방산시장의 포장재 판매 점포를 찾은 한 시민이 제품을 둘러보고 있다. 연합