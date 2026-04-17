대전 탈출 늑대 ‘늑구’ 9일 만에 생포…건강 이상 없어
대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 수색 9일 만에 생포됐다.
17일 대전시에 따르면 전날 오후 5시30분쯤 중구 뿌리공원 인근에서 늑구가 발견됐다는 신고가 잇따라 접수됐다.
수색 당국은 이날 오후 11시45분쯤 중구 안영IC 인근 수로에서 늑구를 발견하고 포획에 나섰다.
이후 다음날인 0시17분쯤 늑구에게 접근한 뒤 0시32분쯤 수의사가 도착하자 마취총을 쏴 늑구를 생포했다.
수의사 확인 결과 늑구는 맥박과 체온 모두 정상인 것으로 확인됐다.
대전시 관계자는 “늑구는 현재 수액을 맞고 있고, 엑스레이 촬영 결과 정상으로 확인됐다”고 말했다.
늑구는 지난 8일 오전 9시30분쯤 오월드 사파리 철조망 아래를 파고 탈출했다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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