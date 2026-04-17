“ABT 스튜디오 컴퍼니 한국인 단원들의 성장을 봐주세요”
사샤 라데츠키 예술감독과 단원 박건희‧박수하‧박윤재 기자간담회
“다양한 춤 경험하며 개성 찾아”… 박수하, 5월 ABT 연수단원 입단
“한국은 세계 발레의 미래를 선도하는 혁신적인 국가입니다. 훌륭한 무용수들을 배출하는 한국의 발레 교육 시스템을 세계 발레계가 주목하고 있습니다.”
세계 최정상급 발레단인 아메리칸 발레 시어터(ABT) 산하 ABT 스튜디오 컴퍼니의 사샤 라데츠키 예술감독은 16일 서울 마포아트센터에서 열린 기자간담회에서 한국 발레 교육 시시스템을 높이 평가했다. 17~18일 마포아트센터에서 열리는 ABT 스튜디오 컴퍼니의 첫 내한공연에는 한국인 단원인 박건희(20), 박수하(18), 박윤재(17)도 참여한다.
차세대 무용수 육성 단체인 ABT 스튜디오 컴퍼니는 매년 17~22세의 무용수들을 12~14명 선발한다. 대체로 1~3년 정도 활동하다가 프로 발레단에 입단하는데, ABT로는 매년 평균 6명 정도가 들어간다. 현재 ABT 단원의 약 85%가 ABT 스튜디오 컴퍼니 출신이다. 라데츠키 감독 역시 1995년 창단된 ABT 스튜디오 컴퍼니 출신으로 ABT 솔리스트를 거쳐 네덜란드 국립발레단 수석무용수로 활동했다. 그리고 2018년부터 ABT 스튜디오 컴퍼니를 이끌고 있다.
라데츠키 감독은 “ABT 스튜디오 컴퍼니는 전문성이나 테크닉도 중요하지만 강한 의지와 창의성 그리고 개성을 가진 무용수를 찾는다. 또한 무용수가 무대 밖에서 친절함을 가지고 발레 커뮤니티에 기여할 수 있는 인성을 갖춰야 한다고 생각한다”면서 “세 한국인 무용수는 ABT 스튜디오 컴퍼니가 바라는 조건을 모두 갖춘 인재들”이라고 칭찬했다.
박수하는 ABT 산하 발레학교인 재클린 케네디 오나시스(JKO) 학교에서 수학한 후 사샤 라데츠키 감독의 제안을 받아 2023년 ABT 스튜디오 컴퍼니에 합류했다. 그리고 지난 2024년 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 대상을 받은 박건희는 ABT 스튜디오 컴퍼니 장학금을 받고 미국으로 건너간 뒤 오디션에 합격해 지난해 입단했고, 박윤재도 지난해 2월 로잔 콩쿠르 우승 이후 JKO 학교의 제안을 받고 유학을 준비하던 중 라데츠키 감독의 제안으로 ABT 스튜디오 컴퍼니에 바로 입단했다.
라데츠키 감독은 “탁월한 테크닉, 영민함 그리고 성실함은 한국인 무용수들의 공통된 강점”이라면서 “수하는 발레리나로서 아름다움과 화려함 그리고 명징한 스타일을 가지고 있을 뿐만 아니라 리더십이 있다. 건희는 무대에서 마치 초신성처럼 폭발하는 에너지를 보여주면서도 섬세함이 관객에게 전달되는 무용수며, 윤재는 고상한 왕자님 스타일의 무용수면서 클래식부터 컨템포러리까지 춤의 스펙트럼이 넓다”고 평가했다.
라데츠키 감독과 함께 이날 기자간담회에 참석한 세 한국인 무용수는 ABT 스튜디오 컴퍼니에서 다양한 장르의 춤을 접하는 한편 자신만의 개성을 찾을 수 있었다고 입을 모았다. 박건희는 “ABT 단원들을 연습실에서 직접 보면서 많은 것을 배웠다. 특히 이들이 실수에 어떻게 대처하는지를 보는 게 정말 도움이 됐다”고 말했고, 박수하는 “클래식 발레뿐 아니라 네오 클래식 발레, 컨템포러리 발레, 재즈 등 다양한 춤을 경험하며 춤 스펙트럼을 넓히는 한편 나만의 강점을 찾을 수 있었다”고 밝혔다. 박윤재는 “학생 시절엔 무대에서 늘 완벽해야 하고 실수하면 스스로를 자책하곤 했다. 그런데, 미국에 와서 라데츠키 감독님의 ‘스스로에게 너그러워져라’는 조언 덕분에 완벽주의를 덜어내고 감정적으로 성숙해지고 있다”고 했다.
이번 내한공연에서 ABT 스튜디오 컴퍼니는 ‘라 바야데르’의 2막 약혼 축하연 중 앞부분과 그소브스키의 ‘그랑 파 클래식’ 등 무용수들의 기량을 확인할 수 있는 고전 레퍼토리부터 현대 발레의 거장인 트와일라 타프의 ‘콘브레드’, 크리스토퍼 휠던의 ‘파리의 아메리카인’ 파드되, 알렉세이 라트만스키의 ‘번스타인 인 버블’, 타일러 펙의 ‘세 사람을 위한 변주곡’ 그리고 신세대 안무가인 케이티 커리어의 ‘사우다지’와 브래디 파라의 ‘청명한 하늘’ 등을 선보인다. 라데츠키 감독은 “이번 내한공연은 ABT와 밀접한 관계를 맺어온 안무가들의 작품이 망라된 미국적인 프로그램으로 이뤄졌다. 관객들이 미국 발레의 다양성을 느낄 수 있을 것으로 생각한다”고 밝혔다.
한편 라데츠키 감독은 기자간담회 말미에 박수하가 5월부터 ABT 메인 컴퍼니의 연수단원으로 입단하는 사실을 깜짝 공개했다. 박수하는 “많은 분의 도움이 있었기에 가능한 일이다. 꿈이 이뤄진 느낌”이라고 소감을 밝혔다. 특히 라데츠키 감독에 대해 “어린 나이에 한국을 떠나 미국으로 왔는데, 감독님은 저를 무용수로서나 인간적으로나 성장시켜 주신 제2의 아버지”라며 감사함을 전했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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