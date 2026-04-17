파주시, 단수 피해 ‘일괄 보상’ 매듭…“영수증 없이 지급”
한국수자원공사, 보상협의체 요구 전격 수용
단수 피해 17만 가구 생수구입비 일괄 보상
가구당 2만1630원씩 총 36억7700만원 규모
경기 파주시 단수 피해 17만 가구에 대해 영수증 없이 생수구입비를 일괄 지급하는 보상 방안이 확정됐다.
파주시는 지난해 11월 운정·금촌·조리 일대에서 발생한 광역상수도 단수 사고와 관련해 피해 가구 전체를 대상으로 생수구입비를 일괄 지급하는 방안을 최종 확정했다고 17일 밝혔다.
단수 책임 주체인 한국수자원공사(K-water)가 기존 ‘영수증 증빙’ 방식을 철회하고, 보상협의체의 요구를 수용하면서 보편적 보상이 이뤄지게 됐다.
이번 보상은 단수 피해를 입은 약 17만 가구를 대상으로 하며, 1일 7210원씩 3일분을 적용해 가구당 2만1630원이 지급된다. 총 보상 규모는 약 36억7700만원 수준에 달할 것으로 추산된다.
핵심은 보상 절차의 간소화다. 당초 수자원공사는 생수 구입 여부를 확인하기 위해 영수증 제출을 요구할 방침이었으나, 시민 불편이 크다는 지적이 제기되자 이를 전면 수정했다. 이에 따라 별도의 증빙 없이 모든 피해 가구가 동일하게 보상을 받을 수 있게 됐다.
수자원공사는 지난 3월 열린 ‘광역상수도 단수 피해 보상협의체’ 회의에서 시민 불편과 피해 상황을 반영해 공공기관으로서 책임을 다하는 차원에서 이 같은 결정을 내린 것으로 전해졌다.
시민사회는 이번 조치에 대해 늦었지만 의미 있는 결정이라는 반응을 보이고 있다.
보상협의체 측은 “시민들이 겪은 불편을 고려한 전향적 판단”이라면서도 “실제 피해에 비하면 충분한 수준은 아니지만 책임 있는 대응이라는 점에서 의미가 있다”고 평가했다. 동시에 일부 위원들은 소상공인 영업 손실 등 추가 피해에 대한 보상 필요성도 제기하고 있다.
파주시는 후속 절차 마련에 착수한다. 시는 조만간 협의체 5차 회의를 열어 보상금 지급 관련 공식 절차와 세부 방안을 논의하고, 시민들이 불편 없이 신속하게 보상을 받을 수 있도록 행정 절차를 구체화할 계획이다.
시 관계자는 “보상금 지급 과정에서 추가적인 불편이 발생하지 않도록 최대한 간편하고 신속한 방식으로 추진하겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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