하이파이브 미술학원 ‘2026 대한민국 산업대상’ 수상
인천시를 기반으로 전국에 캠퍼스를 확장하고 있는 하이파이브 미술학원이 ‘2026 대한민국 산업대상’ 교육서비스 부문 대상을 수상했다.
이번 수상은 특정 원장의 개인 역량에 의존하던 입시미술 교육 방식이 아닌, 데이터 기반 교육 시스템을 도입해 교육 과정을 표준화하고 학생 간 교육 격차를 최소화한 점이 주요하게 평가된 결과로 알려졌다.
하이파이브는 지난해 7월 기존 미술학원 프랜차이즈 일부 캠퍼스가 조명환 대표와 함께 독립해 새롭게 런칭한 브랜드다. 출범 첫해 연세대, 건국대 등 주요 8개 대학 실기대회에서 대상 수상자를 배출하는 등 성과를 냈다.
또한 포브스코리아 고객신뢰도 1위를 비롯해 이번 산업대상 수상까지 이어지며 교육 시장 내 입지를 강화하고 있다.
하이파이브는 전국 56개 캠퍼스로 운영되고 있으며, 지도자에 따른 교육 편차를 데이터 시스템으로 보완해 교육 품질의 상향 평준화를 추진하고 있다.
조명환 하이파이브 대표는 “지역과 관계없이 모든 학생이 최상의 교육을 받을 수 있도록 하는 것이 목표”라며 “앞으로도 검증된 콘텐츠를 통해 입시미술 교육의 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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