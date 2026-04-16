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검찰, 尹·박영수 ‘화천대유 뇌물수수 의혹’ 4년 만에 각하

입력:2026-04-16 22:25
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박근혜-최순실' 게이트를 수사한 박영수 전 특별검사가 13일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 '대장동 50억 클럽' 의혹 관련 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령과 박영수 전 특별검사가 화천대유를 통해 뇌물을 받았다는 의혹을 수사한 검찰이 4년 만에 각하 처분을 내렸다.

16일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 국원)는 윤 전 대통령과 박 전 특검의 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 배임수재, 직무유기 등 혐의 사건을 지난 11일 각하했다.

최태원 SK그룹 회장과 화천대유자산관리 대주주 김만배씨, 이성문 전 화천대유 대표의 뇌물공여, 배임 혐의 사건도 함께 각하 처분했다.

각하란 요건이 맞지 않을 때 본안 판단을 하지 않고 사건을 종결하는 처분이다.

검찰은 수사가 필요하다고 판단할 정도로 이 의혹이 충분한 자료로 입증되지 않았다고 판단한 것으로 보인다.

시민단체 사법정의바로세우기시민행동은 2021년 9월 윤 전 대통령과 박 전 특검이 화천대유를 통해 최 회장으로부터 뇌물을 받았다는 의혹을 제기하며 고위공직자범죄수사처에 고발장을 냈다.

검찰은 2022년 이 사건을 넘겨받아 약 4년 동안 수사해왔다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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