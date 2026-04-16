검찰, ‘10조원대 전분당 담합’ 대상 임원 구속 기소
검찰이 10조원대 전분당(전분 및 당류) 가격 담합 의혹을 받는 식품업체 대상의 임원을 구속 기소했다.
16일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 이날 공정거래법 위반 혐의를 받는 김모 대상 사업본부장을 구속 상태에서 재판에 넘겼다. 김 전 본부장은 CJ제일제당·삼양사·사조CPK 등 경쟁업체 임원들과 전분당 판매 가격을 사전에 조율하고, 대형 실수요업체들을 상대로 한 입찰 과정에서 가격을 미리 합의해 시장경쟁을 제한한 혐의를 받는다. 검찰은 김 본부장이 업계 점유율 1위 업체인 대상의 핵심 실무 책임자로서 담합 과정에 깊이 관여한 것으로 의심하고 있다.
검찰은 지난달 23일 4개 전분당 업체를 압수수색하며 수사를 본격화했다. 같은 달 31일에는 김 본부장과 임모 대상 대표이사, 이모 사조CPK 대표이사 등 3명에 대해 공정거래법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 법원은 김 본부장에 대한 구속영장을 발부했으나 임·이 대표에 대해서는 각각 ‘담합 행위에 대한 소명 부족’과 ‘증거인멸 및 도망할 염려 없음’을 이유로 기각했다.
검찰은 지난 10일 김 본부장의 상급자인 임 대표에 대해 같은 혐의로 구속영장을 재청구했으나 기각됐다. 법원은 “피의자를 구속할 정도로 범죄 혐의에 대한 충분한 소명이 됐다고 보기 어렵다”고 밝혔다. 임 대표는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
검찰은 대상·CJ제일제당·삼양사·사조CPK 등 4개사가 전분당 시장을 사실상 독점하면서 지난 8년 동안 10조원 규모의 담합을 벌인 것으로 보고 있다. 식료품 분야 가격 담합 사건 중 역대 최대 규모다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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