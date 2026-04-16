중동 막히자 텍사스로 몰린 유조선… 美 원유 수출 사상 최대
“수출 당분간 높은 수준 유지할 듯”
미국 내 에너지 가격 상승 우려도
미국의 지난주 원유 수출이 사상 최대치를 기록했다. 미국·이란 전쟁으로 중동산 원유 확보가 어려워지자 유럽과 아시아 국가들이 대체 공급원을 찾아 미국으로 몰린 결과로 풀이된다.
15일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난주 미국의 원유 수출은 하루 520만 배럴로 집계됐다. 전주 대비 100만 배럴 이상 증가한 것으로 사상 최대치다. 같은 기간 휘발유와 연료유 등 정제 제품 수출도 약 750만 배럴을 기록했다.
에너지 리서치 업체 오닉스 캐피털 그룹 산하의 ‘더 오피셜스’의 애널리스트 에드워드 헤이든-브리펫은 “아시아와 유럽이 중동산 공급을 대체하려는 상황에서 미국산 원유는 자연스러운 대안”이라고 말했다. 이어 “향후 몇 주 동안 미국 걸프 연안에서 선적될 유조선 예약이 많이 잡혀 있는 만큼 수출은 당분간 높은 수준을 유지할 수 있다”고 내다봤다.
미국 원유 수출 허브의 물동량도 급증하는 흐름을 보이고 있다. 이날 월스트리트저널(WSJ)은 미국의 최대 원유 수출 거점인 텍사스 코퍼스 크리스티 항이 올해 1분기와 3월 단일 기준 모두 사상 최대 물동량을 기록했다고 전했다.
3월 원유 수출량은 하루 240만 배럴을 넘어 전년 대비 2.1% 증가했다. 휘발유와 디젤 등 정제 제품은 11% 이상 늘었고, 액화천연가스(LNG) 수출은 2025년 3월 대비 약 37% 급증했다.
앞서 에너지 리서치 업체 케이플러는 4월 미국의 원유 수출이 사상 최대인 하루 500만 배럴에 달할 것으로 예측했다. 이는 3월(390만 배럴)보다 30% 가까이 급증한 수준이다. 현재 유조선 운항 흐름을 고려하면 5월 수출 규모는 이보다 클 가능성이 높다고 전망했다.
다만 해외의 원유 수요 확대가 미국 내 에너지 가격 상승으로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다. 미국산 원유를 둘러싼 경쟁이 심화될 경우 미국 내 휘발유와 디젤 가격을 끌어올리고 이는 또 다시 인플레이션 압력을 자극할 가능성이 크다는 지적이다. 또한 FT는 미국산 원유 수출 급증 자체가 글로벌 원유 공급 상황이 점점 심각해지고있음을 보여주는 것이라고 분석했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사