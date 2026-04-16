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조국 “민주당에서 ‘부산은 안 왔으면 좋겠다’ 요청”

입력:2026-04-16 18:26
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‘험지 회피’ 비판에
“시장 선거에 악영향 우려”

조국 조국혁신당 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 경기 평택을 재보궐 선거 출마 배경에 “부산은 안 왔으면 좋겠다”는 더불어민주당의 요청이 있었다고 밝혔다.

조 대표는 16일 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “(저와) 신장식 최고위원에게 각각 복수의 다른 (민주당) 사람이 ‘부산은 안 왔으면 좋겠다’는 이야기를 진지하게 했다”고 말했다.

조 대표에 따르면 해당 민주당 인사들은 “만약에 부산 북구만 (선거가) 열린다면 와도 좋다. 그런데 부산시장이 더 중요하지 않냐”며 조 대표를 설득했다. 조 대표가 부산 북갑에 출마하면 ‘전재수 대 박형준’ 대신 ‘조국 대 한동훈’에 시선이 쏠리고, 보수 결집을 야기해 결국 부산시장 선거에 악영향을 끼칠 수 있다는 것이다.

조 대표는 ‘민주당 요청이 없었다면 부산이 1순위였냐’는 진행자 질문에 “맞다. 그 점이 아쉽다”고 답했다.

지난 14일 경기 평택을 출마를 선언한 조 대표는 출신지인 부산, 첫 직장이었던 울산 대신 비교적 유리한 선거구를 택한 것 아니냐는 비판에 직면했다. 앞서 조 대표가 출마 지역을 저울질하는 과정에서 ‘험지 출마’를 수차례 공언했기 때문이다. 지난달 이 지역 출마를 선언한 김재연 진보당 대표는 평택을이 “최근 여론조사에서도 민주진보 단일후보가 범보수 후보를 52.5% 대 29.4%로 압도하는 곳”이라며 진보 진영의 험지로 볼 수 없다고 꼬집었다.

그는 “제가 부산 출신이고 제 이름이 부산 북구에 거론되는 것은 자연스러웠다고 본다”며 “(한동훈 전 국민의힘 대표와) 한번 크게 게임을 해 봐야겠다는 생각을 하지 않았다면 거짓말”이라고 밝혔다. 그러면서도 “민주당의 상당히 유력한 분이 저를 아끼는 마음에서 (부산을 피해달라는) 이야기를 했다”면서 “그런 말씀을 아주 상당히 진지하게 해 오셔서 대화를 해보니 그 말씀이 맞더라”고 말했다.

천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr

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