여자배구 흥국생명, FA 최대어 정호영 영입…3년 5억4천만원
프로배구 흥국생명이 여자부 자유계약선수(FA) 최대어로 분류됐던 미들블로커 정호영을 품에 안았다. 정호영은 올해 V리그 여자부에서 FA 자격을 취득한 20명 중 가장 먼저 계약을 체결했다.
흥국생명은 정호영과 계약기간 3년, 총액 5억4000만원(연봉 4억2000만원, 옵션 1억2000만원) 조건에 FA 계약을 체결했다고 16일 발표했다. 구단 관계자는 “정호영은 꾸준히 경쟁력을 입증해온 선수로 팀 조직력에 도움이 될 자원”이라며 “새 시즌 팬들께 더욱 탄탄한 경기력을 보여드릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
정호영은 2019-2020시즌 V리그 여자부 신인드래프트 1라운드 1순위로 KGC인삼공사(현 정관장)에 입단했다. 높은 타점과 안정적인 블로킹 능력을 앞세워 리그를 대표하는 미들블로커 자원으로 성장했다. 2025-2026시즌에는 세트당 블로킹 0.67개(4위)를 기록했다.
정호영은 “흥국생명에 합류하게 돼 기쁘고 설렌다. 새로운 환경에서 빠르게 적응해 팀에 보탬이 되고, 팬들께 더 좋은 경기력으로 보답하겠다”고 입단 소감을 전했다.
흥국생명은 정호영 영입을 계기로 높이와 기동력을 동시에 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 다양한 선수 조합과 전순 운용을 통해 팀 전력의 완성도를 높일 거라 판단하고 있다.
요시하라 도모코 흥국생명 감독은 “정호영은 높이와 스피드, 블로킹 타이밍을 모두 갖춘 선수”라며 “중앙에서의 안정감은 물론 공격 전개 속도까지 높일 수 있을 것”이라고 기대했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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