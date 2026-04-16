부상 속출에도 끄떡없다…‘화수분 타선’ 사자 군단의 포효
삼성 라이온즈가 잘나갔던 과거 왕조 시절처럼 화수분 야구를 재현하려는 움직임을 보여주고 있다. 올 시즌 초반 삼성은 핵심 선수들이 연달아 이탈해 부상 병동이 됐다. 그러나 백업 야수진의 강렬한 활약 덕분에 공백을 최소화하며 상승세를 타고 있다.
KBO리그 최고 타선을 자랑하는 삼성은 최근 심각한 위기를 맞았다. 김성윤 김영웅 구자욱 등 주전 타자들이 한꺼번에 부상을 당해 1군 엔트리에서 말소됐다. 별다른 선택지는 없었다. 박승규와 전병우, 홍현빈 등 백업 선수들을 투입해 빈자리를 메웠다.
다행히 위기를 넘겼다. 삼성은 16일 경기 전 기준 10승 1무 4패로 리그 단독 1위에 이름을 올렸다. 최근 10경기에서 8승 2패로 가장 좋은 성적을 냈다. 이 기간 팀 타율은 0.301로 리그에서 가장 높았고 10개 구단 중 유일하게 3할을 넘겼다. 최근 5연승 기간 팀 타율은 0.324까지 치솟았다.
박승규는 1군 복귀전이었던 지난 10일 NC 다이노스와의 경기에서 3루타 2개와 홈런, 단타 등 4안타 4타점의 맹타를 휘둘렀다. 그는 마지막 타석 출루 후 2루에 멈춰 ‘사이클링 히트’를 달성할 수도 있었다. 하지만 대기록을 포기하고 3루까지 내달리는 헌신적인 플레이로 팀 사기를 끌어올렸다. 15일 한화 이글스전까지 그의 5경기 타율은 0.348다. 주전 김성윤의 공백이 무색한 활약이다.
개막 후 제한된 출전을 이어 왔던 전병우도 공수에서 제 몫을 해내고 있다. 지난 11일부터 김영웅을 대신해 3루수 글러브를 낀 그는 이달 타율 0.375로 물오른 타격감을 보여주고 있다. 15일 한화전에선 3안타 4타점을 올리고 슬라이딩 호수비까지 선보이며 팀의 연승 행진에 기여했다.
삼성은 비시즌 백업 선수 양성과 기존 전력 유지, 취약 포지션 영입 등에 두루 공을 들이며 한층 더 강화된 야수진 구축을 노렸다. 자유계약선수(FA)였던 베테랑 최형우를 재영입해 타선에 무게감을 실었고, 안방마님 강민호를 붙잡았다. 포수 자리를 백업할 박세혁도 영입했다. 이로써 신구 조화는 물론 주전·비주전 선수 간의 기량 격차까지 지워낸 화려한 라인업이 완성됐다.
삼성은 15일 기준 선발 평균자책점이 6.10(10위)에 달한다. 중간 투수들이 불펜 평균자책점 2.74(1위)로 버텨주고 타선의 힘이 더해져 선발진의 부진을 상쇄하고 있다. 삼성은 올 시즌 리그 최다인 5차례 역전승을 거뒀다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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