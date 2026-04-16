시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 04월 16일)

입력:2026-04-16 17:31
공유하기
글자 크기 조정

4월 16일 목요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 전남·제주 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 서울·경기북부 지방은 구름이 많습니다.

그리고 강한 바람이 부는 곳도 있습니다.

현재 기온은 서울 25도, 인천 24도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 16도, 청주 25도, 대전 25도, 전주 27도, 광주 26도, 대구 21도, 부산 19도, 제주 19도 입니다.

전남·제주 지방은 새벽부터 비가 시작되겠습니다.

내일 아침기온은 서울 14.0도, 인천 12.0도, 수원 12.0도, 춘천 10.0도, 강릉 9.0도, 청주 10.0도, 대전 10.0도, 전주 12.0도, 광주 12.0도, 대구 8.0도, 부산 11.0도, 제주 15.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
잔업금지·칼퇴 독려도 괴롭힘? 日 ‘호와하라’ 딜레마
아파트서 수억 현금 살포한 中여성…이유는?
케밥 하나 300만원… 브라질 해변 ‘결제사기’ 주의
“김건희, 尹 만나고 구치소 복귀해 정말 많이 울었다”
조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야”
‘예수님 코스프레’ 삭제하더니…이번엔 예수님 품에 안긴 트럼프
노동절 출근하면 임금 2.5배… 노동부 “대체휴일 불가”
“이란, 호르무즈 해협 오만 측 항로 개방 검토”…2차 협상 앞두고 줄다리기 계속
국민일보 신문구독