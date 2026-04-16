경북 영천 3층 상가주택에서 불나 60~70대 부부 심정지
16일 오후 4시 6분쯤 경북 영천시 완산동 지상 3층짜리 상가주택 3층에서 불이 나 60∼70대 부부가 심정지 상태로 발견됐다.
불이 나자 소방 당국은 현장에 인력 29명과 소방차 등 장비 13대를 투입해 약 50분 만인 오후 4시 55분쯤 진화작업을 완료했다.
당국은 진화 과정에서 내부 수색을 하던 중 불이 시작한 3층에서 심정지 상태로 쓰러져있는 60∼70대 부부를 발견해 병원에 이송했다.
이번 불로 주거용으로 사용해왔던 면적 66㎡ 규모의 3층이 전소됐다.
경북소방본부 관계자는 “심정지 상태로 발견된 부부의 세부 인적사항과 자세한 화재 경위를 조사하고 있다”고 말했다.
영천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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