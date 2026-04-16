시사 전체기사

경북 영천 3층 상가주택에서 불나 60~70대 부부 심정지

입력:2026-04-16 17:29
공유하기
글자 크기 조정
경북소방본부 제공


16일 오후 4시 6분쯤 경북 영천시 완산동 지상 3층짜리 상가주택 3층에서 불이 나 60∼70대 부부가 심정지 상태로 발견됐다.

불이 나자 소방 당국은 현장에 인력 29명과 소방차 등 장비 13대를 투입해 약 50분 만인 오후 4시 55분쯤 진화작업을 완료했다.

당국은 진화 과정에서 내부 수색을 하던 중 불이 시작한 3층에서 심정지 상태로 쓰러져있는 60∼70대 부부를 발견해 병원에 이송했다.

이번 불로 주거용으로 사용해왔던 면적 66㎡ 규모의 3층이 전소됐다.

경북소방본부 관계자는 “심정지 상태로 발견된 부부의 세부 인적사항과 자세한 화재 경위를 조사하고 있다”고 말했다.

영천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
잔업금지·칼퇴 독려도 괴롭힘? 日 ‘호와하라’ 딜레마
아파트서 수억 현금 살포한 中여성…이유는?
케밥 하나 300만원… 브라질 해변 ‘결제사기’ 주의
“김건희, 尹 만나고 구치소 복귀해 정말 많이 울었다”
조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야”
‘예수님 코스프레’ 삭제하더니…이번엔 예수님 품에 안긴 트럼프
노동절 출근하면 임금 2.5배… 노동부 “대체휴일 불가”
“이란, 호르무즈 해협 오만 측 항로 개방 검토”…2차 협상 앞두고 줄다리기 계속
국민일보 신문구독