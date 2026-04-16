‘1만시간 → 일주일’ 단축… 현대모비스, 가상주행 검증시스템 구축
현대모비스가 소프트웨어 중심 차량(SDV)과 자율주행 핵심 제어장치(ECU)를 반복 테스트할 수 있는 시스템을 구축했다. 1만 시간 분량의 평가 검증을 일주일 만에 수행할 수 있는 수준이 목표다.
현대모비스는 16일 이같이 밝히며 “시뮬레이터 여러 대를 병렬로 연결한 플랫폼을 통해 평가검증 시간을 대폭 단축할 수 있게 됐다”고 설명했다. 핵심은 시험 차량에 장착된 다양한 센서로 확보한 데이터를 데이터관리 솔루션·시뮬레이터와 연동해 주행 상황으로 구현하는 것이다. 임의로 재현하기 힘든 야간, 우천, 돌발 상황을 가상 환경에 구현할 수 있는 게 주요 특징이다.
현대모비스는 향후 이 시뮬레이터를 60대 규모까지 연결한 플랫폼으로 확장해 SDV 고도화를 위한 기술 경쟁력을 갖춘다는 계획이다. 레이더·카메라·라이더·초음파 등 자율주행 센서와 다양한 전자 제어장치의 알고리즘 성능을 검증하는 데 활용하겠다는 것이다.
고봉철 현대모비스 전장연구 담당 상무는 “SDV와 자율주행 패러다임 속에서 기술 개발만큼 중요한 영역이 평가와 검증”이라며 “검증 속도와 범위를 동시에 확장해 SDV 핵심 부품의 수주 경쟁력을 한층 끌어올릴 것”이라고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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