“4·3, 좌익 무장대에 희생된 1764명도 있다”

박기남 전 제주도 자치경찰단장

‘４·3사건과 제주도인민유격대, 1764’ 발간

민간인 전체 희생자의 12.6%



박기남(59) 전 제주도 자치경찰단장이 ‘4·3사건과 제주도인민유격대, 1764’(표지)를 발간했다.



그는 4·3을 ‘국가 공권력에 의한 인권 유린’으로만 규정하는 기존 인식에 문제를 제기하며 집필에 나섰다.



책 제목의 ‘1764’는 좌익 무장대인 제주도인민유격대에 의해 희생된 사람들의 숫자다. 2003년 제주4·3사건 진상조사보고서에 기재된 내용으로, 4·3 전체 희생자의 12.6%에 해당한다.



제주4·3사건은 1947년부터 1954년 사이 발생했으며, 이후 40년 가까이 역사 속에 묻혀 있었다. 2000년 특별법 시행으로 진상 규명이 시작됐고, 2003년 정부가 진상조사보고서를 발간했다.



2021년에는 특별법 전부개정안 국회 통과로 불법 군사재판 수형인 2530명이 직권 재심을 통해 무죄를 받을 수 있게 됐다. 2022년부터는 국가보상금 지급이 시작됐다.



4·3은 역사적 아픔을 화해와 상생으로 풀어간 모범 사례로 자리했다. 그러나 복잡한 역사적 상황 속에서 여러 주체가 개입하고 장기간 이어진 사건으로, 정의와 성격을 두고 합의에 이르는 과정은 쉽지 않았다.



2003년 진상조사보고서는 4·3을 ‘1947년 3월 1일 경찰의 발포 사건을 기점으로 하여 경찰·서북청년단의 탄압에 대한 저항과 단선·단정 반대를 기치로 1948년 4월 3일 남로당 제주도당 무장대가 무장 봉기한 이래 1954년 9월 21일 한라산 금족지역이 전면 개방될 때까지 제주도에서 발생한 무장대와 토벌대 간의 무력 충돌과 토벌대의 진압 과정에서 수 많은 주민들이 희생당한 사건’이라고 정의했다.



2019년 발간된 추가진상 조사보고서는 ‘2003년 진상조사보고서가 4·3을 국가 공권력에 의한 인권 유린으로 규정하고, 진상규명과 명예회복을 위한 교두보가 되었다’고 평가했다. 이후 대통령의 추념사나 교육 현장에서도 4·3은 ‘국가 공권력에 의한 민간인 피해’로 정리되고 있다.



저자는 이번 책에서 좌익 무장대가 자신들의 활동을 기록한 ‘제주도인민유격대 투쟁보고서’와 김달삼이 1948년 8월 월북해 황해도 해주의 남조선인민대표자회의에서 읽었던 연설문을 소개했다.



보고서에는 장전리 대청단 간부 습격, 죽성·고다시·인다라 마을 습격, 입산 거부자 살해, 명월리·금악리·도두리 습격, 영락리 경찰관 가족 살해, 이도종 목사 생매장 살해 등 무장대의 만행이 기록돼 있다. 김달삼의 연설문은 5·10 총선거 방해가 4·3 봉기의 목적임을 밝히고 있다.



저자의 집안도 4·3 당시 좌익 무장대에 의해 큰 피해를 입었다.



1949년 1월 18일 친척 집에 무장대가 들이닥쳐 그 어머니와 누나를 죽창으로 찔러 살해했다.



당시 9살과 14살이던 저자의 친척 형제도 여러 군데 죽창에 찔렸으나 가까스로 돼지우리에 몸을 숨겨 살아날 수 있었다. 고아가 된 그 친척은 박 전 단장의 조부가 데려다 키웠다.



6·25 전쟁이 발발하자 부친 박순도씨는 해병 학도병에 지원해 참전했다. 전역 후 사회 적응에 실패해 요절했다. 저자가 두 살 때였다.



저자는 “4·3을 ‘국가 공권력에 의한 인권 유린’으로만 규정하는 것은 무장대에 의해 희생된 1764명과 그 유가족에게 어떤 위로도 되지 못한다”며 “4·3의 정의에 무장대에 관한 내용이 직접 포함돼야 한다”고 주장했다. 다만 “당시 제주도민은 결코 자발적으로 5·10 총선을 보이콧한 것이 아니었고 이후 국가 공권력에 의한 양민 학살이 이어졌다“고 설명했다.



한편 그는 2개 자료를 직접 번역한 영문도 저서에 함께 실었다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 박기남(59) 전 제주도 자치경찰단장이 ‘4·3사건과 제주도인민유격대, 1764’()를 발간했다.그는 4·3을 ‘국가 공권력에 의한 인권 유린’으로만 규정하는 기존 인식에 문제를 제기하며 집필에 나섰다.책 제목의 ‘1764’는 좌익 무장대인 제주도인민유격대에 의해 희생된 사람들의 숫자다. 2003년 제주4·3사건 진상조사보고서에 기재된 내용으로, 4·3 전체 희생자의 12.6%에 해당한다.제주4·3사건은 1947년부터 1954년 사이 발생했으며, 이후 40년 가까이 역사 속에 묻혀 있었다. 2000년 특별법 시행으로 진상 규명이 시작됐고, 2003년 정부가 진상조사보고서를 발간했다.2021년에는 특별법 전부개정안 국회 통과로 불법 군사재판 수형인 2530명이 직권 재심을 통해 무죄를 받을 수 있게 됐다. 2022년부터는 국가보상금 지급이 시작됐다.4·3은 역사적 아픔을 화해와 상생으로 풀어간 모범 사례로 자리했다. 그러나 복잡한 역사적 상황 속에서 여러 주체가 개입하고 장기간 이어진 사건으로, 정의와 성격을 두고 합의에 이르는 과정은 쉽지 않았다.2003년 진상조사보고서는 4·3을 ‘1947년 3월 1일 경찰의 발포 사건을 기점으로 하여 경찰·서북청년단의 탄압에 대한 저항과 단선·단정 반대를 기치로 1948년 4월 3일 남로당 제주도당 무장대가 무장 봉기한 이래 1954년 9월 21일 한라산 금족지역이 전면 개방될 때까지 제주도에서 발생한 무장대와 토벌대 간의 무력 충돌과 토벌대의 진압 과정에서 수 많은 주민들이 희생당한 사건’이라고 정의했다.2019년 발간된 추가진상 조사보고서는 ‘2003년 진상조사보고서가 4·3을 국가 공권력에 의한 인권 유린으로 규정하고, 진상규명과 명예회복을 위한 교두보가 되었다’고 평가했다. 이후 대통령의 추념사나 교육 현장에서도 4·3은 ‘국가 공권력에 의한 민간인 피해’로 정리되고 있다.저자는 이번 책에서 좌익 무장대가 자신들의 활동을 기록한 ‘제주도인민유격대 투쟁보고서’와 김달삼이 1948년 8월 월북해 황해도 해주의 남조선인민대표자회의에서 읽었던 연설문을 소개했다.보고서에는 장전리 대청단 간부 습격, 죽성·고다시·인다라 마을 습격, 입산 거부자 살해, 명월리·금악리·도두리 습격, 영락리 경찰관 가족 살해, 이도종 목사 생매장 살해 등 무장대의 만행이 기록돼 있다. 김달삼의 연설문은 5·10 총선거 방해가 4·3 봉기의 목적임을 밝히고 있다.저자의 집안도 4·3 당시 좌익 무장대에 의해 큰 피해를 입었다.1949년 1월 18일 친척 집에 무장대가 들이닥쳐 그 어머니와 누나를 죽창으로 찔러 살해했다.당시 9살과 14살이던 저자의 친척 형제도 여러 군데 죽창에 찔렸으나 가까스로 돼지우리에 몸을 숨겨 살아날 수 있었다. 고아가 된 그 친척은 박 전 단장의 조부가 데려다 키웠다.6·25 전쟁이 발발하자 부친 박순도씨는 해병 학도병에 지원해 참전했다. 전역 후 사회 적응에 실패해 요절했다. 저자가 두 살 때였다.저자는 “4·3을 ‘국가 공권력에 의한 인권 유린’으로만 규정하는 것은 무장대에 의해 희생된 1764명과 그 유가족에게 어떤 위로도 되지 못한다”며 “4·3의 정의에 무장대에 관한 내용이 직접 포함돼야 한다”고 주장했다. 다만 “당시 제주도민은 결코 자발적으로 5·10 총선을 보이콧한 것이 아니었고 이후 국가 공권력에 의한 양민 학살이 이어졌다“고 설명했다.한편 그는 2개 자료를 직접 번역한 영문도 저서에 함께 실었다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지