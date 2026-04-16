국가물산업클러스터, 중소 물기업 중앙아시아 진출 확대 지원
물기술 실증 참여기업 간담회 개최… 카자흐·우즈벡 등 3개국 확대
국가물산업클러스터사업단(단장 이제원)은 지난 13일 한국프레스센터에서 ‘2026년 대·중소기업 동반진출 지원사업 물기술 실증 참여기업 간담회’를 개최했다.
이번 간담회는 중소벤처기업부 산하 대·중소기업·농어업협력재단 지원사업 선정에 따른 후속 조치다. 사업단은 지난해 카자흐스탄 실증 성과를 바탕으로 올해 우즈베키스탄, 키르기스스탄 등 중앙아시아 3개국으로 지원 범위를 확대할 계획이다.
참여 기업에는 ▲해외 현지 실증 ▲제품 현지화 ▲마케팅 및 홍보 ▲전문가 컨설팅 등이 지원된다. 특히 중앙아시아 주요 정부 기관 및 글로벌 물기업 ‘베올리아’와의 협력을 통해 현지 판로 개척을 돕는다.
이제원 사업단장은 “확보된 현지 네트워크와 외부 재원을 활용해 국내 물기업이 실질적인 수출 성과를 거둘 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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