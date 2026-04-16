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국가물산업클러스터, 중소 물기업 중앙아시아 진출 확대 지원

입력:2026-04-16 16:56
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물기술 실증 참여기업 간담회 개최… 카자흐·우즈벡 등 3개국 확대

‘물기술 실증 참여기업 간담회’에서 참가자들이 중앙아시아 3개국 수출 판로 개척을 위한 협력을 약속하고 있다. 이번 사업을 통해 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등지로 국내 우수 물기술 진출이 본격화될 전망이다. (사진=국가물산업클러스터)

국가물산업클러스터사업단(단장 이제원)은 지난 13일 한국프레스센터에서 ‘2026년 대·중소기업 동반진출 지원사업 물기술 실증 참여기업 간담회’를 개최했다.
이번 간담회는 중소벤처기업부 산하 대·중소기업·농어업협력재단 지원사업 선정에 따른 후속 조치다. 사업단은 지난해 카자흐스탄 실증 성과를 바탕으로 올해 우즈베키스탄, 키르기스스탄 등 중앙아시아 3개국으로 지원 범위를 확대할 계획이다.
참여 기업에는 ▲해외 현지 실증 ▲제품 현지화 ▲마케팅 및 홍보 ▲전문가 컨설팅 등이 지원된다. 특히 중앙아시아 주요 정부 기관 및 글로벌 물기업 ‘베올리아’와의 협력을 통해 현지 판로 개척을 돕는다.
이제원 사업단장은 “확보된 현지 네트워크와 외부 재원을 활용해 국내 물기업이 실질적인 수출 성과를 거둘 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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