잔업금지·칼퇴 독려도 괴롭힘? 日 ‘호와하라’ 딜레마

‘직장 내 갑질’ 금지라 조심하는데

“과도한 배려로 성장 못해” 불만도

상사 82%, 갑질 피하려 꾸중 안해

“성장 의지·배려 간 불일치에 불안”

“서로 대화하며 의향·기대 조율해야”

신규 경력입사자 14% “호와하라 겪었다”



56.9%로 절반을 넘겼다.

의미를 안다는 응답이 29.3%, 들어본 적은 있지만 의미는 모른다는 응답이 27.6%였다. 전체 조사 대상자 중 3명 중 1명 정도는 호와하라가 뭔지 알고 있었다는 의미다.

아예 들어본 적 없다는 사람은 43.1%였다.

20대와 30대는 ‘내용까지 이해하고 있다’는 비율과 ‘들어봤지만 내용은 모른다’는 비율이 비교적 비슷하게 나타났다. 40대와 50대는 ‘내용을 이해하고 있다’는 비율이 상대적으로 낮고 ‘모른다’ ‘들어본 적 없다’는 비중이 더 컸다.

돌이켜 보니 호와하라라고 느낀 적 있다는 응답자는 13.6%였다. 7명 중 1명보다 조금 많은 비율이다.

대다수인 72.5%는 호와하라 경험이 없다고 답했다. 답하고 싶지 않다는 사람은 13.9%였다.

“왜 잔업 안 시키나… 선배가 다 해버려”



미경험자(48.1%)보다 23.3% 포인트 높다.

“당시에는 인식하지 못했더라도 이후 성장 체감이나 평가, 주변과의 차이를 통해 ‘과도한 배려로 기회를 빼앗겼다’고 뒤늦게 깨닫는 경우도 있을 수 있다”고 말했다.

그는 “어떤 배려가 개인의 성장과 활약으로 이어지는지 일상적 대화와 면담을 통해 서로의 의향과 기대를 조율하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

호와하라 뒤엔 ‘파워하라 걱정’



려움이 있다.

“회식이나 점심에 부르지 않는다”는 응답도 75.3%로 높게 나타났다.

관리직 4명 중 1명은 갑질이라는 말을 듣는 것을 피하고 싶다고 응답했다.