대전시 “늑구 제보는 감사하지만 현장 방문은 자제해 달라”

수색당국의 드론에 포착된 늑구의 모습. 대전시 제공

늑구가 빨리 돌아올 수 있도록 가급적 자제를 부탁드린다”고 말했다.

늑구가 안전하다고 느끼지 않으면 고정 장소에서 은신해 있을 것”이라며 “

발견 장소 2~3㎞ 근처에 있을 것으로 추정된다.

늑구가 포착되면

긴급 출동할 수 있는 체계를 마련할 것”이라고 말했다.

자연포육도 했던 만큼

사육사가 근처에 가도 다가오지 않는 습성이 있다고 한다.

현재까지 포획틀에 오소리 등의 동물만이 잡히고 있어서 포획틀을 늘리는 것은 큰 의미가 없다고 수색당국은 설명했다. 대신 늑구가 탈출한 곳을 통해

동물원으로 돌아올 가능성도 있기에 이곳을 24시간 감시하고 있다.