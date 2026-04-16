통영서 실종됐던 다이버 2명 발견… 1명은 사망
경남 통영 비진도 근처 해상에서 스쿠버다이빙 도중 실종된 50대 남성이 구조됐으나 끝내 사망했다.
해경은 16일 오후 1시2분쯤 스쿠버다이빙하던 2명이 물 밖으로 나오지 않는다는 신고를 접수했다. 신고자는 이들을 비롯한 스쿠버다이빙 승객을 태우고 바다로 나갔던 보트 선장이었다.
항공기 등을 투입해 수색을 시작한 통영해경은 25분이 지난 오후 1시27분쯤 실종 지점에서 400m가량 떨어진 갯바위에서 30대 A씨를 구조했다. 이후에는 추가 수색을 이어가다 오후 2시47분쯤 50대 B씨를 발견했다. 발견 지점은 실종 지점에서 약 500m 떨어진 해상이었다.
A씨는 생명에 지장이 없는 상태로 구조됐지만, B씨는 발견 당시 심정지 상태였다. B씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
둘은 이날 오전 11시 30분쯤 스쿠버다이빙 장비와 산소통 등을 갖추고 물에 들어갔으나, 당초 예정했던 시각을 넘겨서도 출수하지 않았다. 해경은 선장 등을 대상으로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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