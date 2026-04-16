시사 전체기사

통영서 실종됐던 다이버 2명 발견… 1명은 사망

입력:2026-04-16 16:47
수정:2026-04-16 16:54
공유하기
글자 크기 조정
구조 현장. 통영해경 제공

경남 통영 비진도 근처 해상에서 스쿠버다이빙 도중 실종된 50대 남성이 구조됐으나 끝내 사망했다.

해경은 16일 오후 1시2분쯤 스쿠버다이빙하던 2명이 물 밖으로 나오지 않는다는 신고를 접수했다. 신고자는 이들을 비롯한 스쿠버다이빙 승객을 태우고 바다로 나갔던 보트 선장이었다.

항공기 등을 투입해 수색을 시작한 통영해경은 25분이 지난 오후 1시27분쯤 실종 지점에서 400m가량 떨어진 갯바위에서 30대 A씨를 구조했다. 이후에는 추가 수색을 이어가다 오후 2시47분쯤 50대 B씨를 발견했다. 발견 지점은 실종 지점에서 약 500m 떨어진 해상이었다.

A씨는 생명에 지장이 없는 상태로 구조됐지만, B씨는 발견 당시 심정지 상태였다. B씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

둘은 이날 오전 11시 30분쯤 스쿠버다이빙 장비와 산소통 등을 갖추고 물에 들어갔으나, 당초 예정했던 시각을 넘겨서도 출수하지 않았다. 해경은 선장 등을 대상으로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
잔업금지·칼퇴 독려도 괴롭힘? 日 ‘호와하라’ 딜레마
아파트서 수억 현금 살포한 中여성…이유는?
케밥 하나 300만원… 브라질 해변 ‘결제사기’ 주의
“김건희, 尹 만나고 구치소 복귀해 정말 많이 울었다”
조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야”
‘예수님 코스프레’ 삭제하더니…이번엔 예수님 품에 안긴 트럼프
노동절 출근하면 임금 2.5배… 노동부 “대체휴일 불가”
“이란, 호르무즈 해협 오만 측 항로 개방 검토”…2차 협상 앞두고 줄다리기 계속
국민일보 신문구독