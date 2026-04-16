예장합동, AI 대응 공청회…7대 정책 제안
AI 전담팀·가이드라인 등 7대 정책 제시돼
대한예수교장로회 합동(총회장 장봉생 목사) 총회정책연구소와 총회정책총괄본부는 16일 서울 강남구 총회 회관에서 ‘총회 AI대응 어떻게 해야 될 것인가’를 주제로 공청회를 열었다. 이 자리는 인공지능(AI) 기술에 대비해 한국 교회가 어떻게 성경적으로 대응해야 할지 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
노재경 총회정책연구소장은 이날 AI 대응을 위한 7대 총회적 정책을 제안했다. 그는 총회 본부 내에 AI 전담팀을 꾸려 안전한 교육 프로그램을 개발하고, 목회 현장에서 AI 활용 가이드라인을 마련해야 한다고 제안했다.
최윤식 미래학 박사는 "하나님은 AI 시대에도 주관하시며, 이 기술을 하나님의 뜻과 목적에 맞게 사용해야 한다"고 말했다. 이어 "AI로 인해 심화된 부의 불평등과 자살 등 사회적 문제를 외면하지 말고 생명을 살리는 방향으로 활용해야 한다"고 강조했다.
김수환 총신대 교수는 '교회 교육적 관점에서의 총회 AI 대응'을 주제로 발표하며, 교사 부족과 학생 감소, 행정 과부화 문제를 AI를 통해 해결할 수 있을 것이라고 내다봤다. 다만 영적 핵심 사역과 학생과의 신뢰 관계 형성 등 인격적 관계 사역은 결코 AI가 대체할 수 없다고 강조했다.
김연우 기자 yeon@kmib.co.kr
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