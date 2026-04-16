[속보] 이스라엘 “네타냐후, 레바논 대통령과 통화 예정”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 신화연합뉴스

이스라엘군 아랍어 대변인은 자흐라니강 남쪽 지역에 거주하는 레바논 남부 주민에게 긴급 대피 경고를 발령했다.

도널드 트럼프 대통령은 전날 밤 소셜미디어를 통해 이스라엘과 레바논 지도자가 16일 처음으로 대화할 예정이라고 밝혔다.