[속보] 이스라엘 “네타냐후, 레바논 대통령과 통화 예정”
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 16일(현지시간) 조제프 아운 레바논 대통령과 통화할 예정이라고 CNN이 이스라엘 당국자를 인용해 보도했다.
전날 이스라엘 측 소식통은 이스라엘 안보내각이 레바논과의 휴전 가능성을 논의할 예정이라고 CNN에 전했다.
이스라엘과 레바논은 지난 14일 미국 워싱턴DC에서 40년 만에 처음으로 직접 회담을 했지만 양측 간 교전은 계속되고 있다.
이날 오전 이스라엘군 아랍어 대변인은 자흐라니강 남쪽 지역에 거주하는 레바논 남부 주민에게 긴급 대피 경고를 발령했다.
그는 “자흐라니강 남쪽에 머무는 것은 당신과 가족의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다”고 경고했다.
이슬람 무장정파 헤즈볼라는 텔레그램 성명을 통해 이날 오전 레바논 남부 칸타라 인근에서 이스라엘군과 직접 사격 교전을 벌였다고 밝혔다.
도널드 트럼프 대통령은 전날 밤 소셜미디어를 통해 이스라엘과 레바논 지도자가 16일 처음으로 대화할 예정이라고 밝혔다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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