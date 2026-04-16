연애 예능 정면충돌…원조 ‘하트시그널5’ vs 파격 ‘돌싱N모솔’

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프로그램은 ‘시그널 하우스’에 모인 청춘 남녀의 연애를 연예인 예측단이 관찰하고 최종 커플을 추리하는 구조로, 시즌1부터 이어진 문법을 유지했다. 지난 14일 첫 방송에서는 단발머리 출연자 강유경이 첫인상 선택에서 3표를 받으며 화제가 됐다.

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