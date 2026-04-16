충북 퓨처스리그 창단 본격화…돔 구장 건립도 구체화
KBO 방문 실무 협의
올 하반기 창단 목표
충북도가 프로야구 KBO퓨처스(2군)리그에 참가하는 야구단 창단을 추진한다.
도와 청주시는 14일 서울 한국야구위원회(KBO)에서 허구연 KBO 총재를 만나 2군 창단과 돔 구장 건립 방안을 논의했다.
도는 KBO에 2군 구단 창단 의지를 전달하고 창단 절차와 리그 참여, 운영 기준 등에 대한 실무 협의에 나섰다.
도는 올 하반기에 야구단을 창단해 2027시즌부터 2군 리그에 합류한다는 구상이다.
허구연 총재는 “충북의 퓨처스리그 2군 창단 추진은 야구 저변 확대와 균형 발전 측면에서도 의미 있는 시도”이라며 “돔구장 조성과 연계한 2군 창단이 원활히 추진될 수 있도록 KBO 차원에서도 협조하겠다”고 밝혔다.
도는 이와 함께 타당성조사 연구용역을 통해 입지, 규모, 경제성 등 돔구장 건립 구상도 구체화한다. 우선 2억원을 들여 내년 6월까지 5만석 규모의 돔 구장 건립에 대한 타당성조사 연구용역에 착수한다.
도는 용역결과를 바탕으로 돔구장 규모와 기능, 사업 방식, 정부 정책 연계·공모사업 건의 방안 등을 종합 정리해 충청권 광역형 돔구장 로드맵을 마련할 예정이다. 공사비는 5만석 기준으로 1조167억9800만원으로 추정된다.
도는 365일 전천후 문화·체육 메가 플랫폼을 조성해 스포츠 경기뿐 아니라 K-팝 공연, MICE·이벤트·e-스포츠를 연중 안정적으로 개최한다는 구상이다. 또 국토의 중심으로 세종시와 인접한 데다 KTX오송역과 청주국제공항, 청주오스코 등이 자리 잡은 청주 오송에 다목적 돔구장을 건립하면 충분한 경제성을 확보할 수 있다고 분석이다.
대외적인 공감대도 확산한다. 도지사와 민간위원장이 공동 운영하는 범도민돔구장건립추진위원회를 발족해 도민 참여와 민간 전문성을 균형 있게 반영할 예정이다.
김영환 지사는 “돔 구장과 프로야구 제2구단 창단은 충북의 미래를 바꾸는 결정적 전략이자 지역 경쟁력을 근본적으로 끌어올릴 핵심 인프라”이라며“정주의식을 높여 충북을 대한민국 번영을 이끄는 중심으로 도약시키겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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