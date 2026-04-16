전북도, 2차 공공기관 이전 총력전…공제회·한국은행 정조준
9대 공제회·한국은행 등 타깃
국민연금 중심 금융 생태계 부각
전북도가 2차 공공기관 이전을 겨냥한 유치전에 나섰다. 지역 간 경쟁이 예상되는 가운데 금융과 산업을 결합한 전략으로 차별화를 시도하는 모습이다.
전북특별자치도는 9대 공제회와 한국은행 등 핵심 대상 기관을 중심으로 실국별 방문을 통해 맞춤형 유치 전략을 마련하고 있다고 16일 밝혔다.
이번 유치 활동은 자산운용과 농생명, 기후에너지, 첨단산업 등 전북 전략 산업과 연계된 기관을 중심으로 이뤄지고 있다. 기관 기능과 지역 산업을 결합해 이전 당위성을 확보하겠다는 취지다.
전북은 국민연금공단을 중심으로 형성된 자산운용 특화 금융 생태계를 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 최근 민간 금융권 투자 유입이 이어지며 금융 인프라 기반이 확대되고 있는 점도 반영했다.
기업유치지원실은 9대 공제회를 방문해 연기금 중심 금융 환경과 투자 여건을 설명하며 이전 필요성을 전달했다. 한국은행 등 주요 기관과도 면담을 진행하며 금융 기능 집적과 시너지 창출 가능성을 제시했다.
산업 분야에서는 현대자동차의 9조원 투자 등을 계기로 미래 모빌리티와 에너지 산업 기반 확대를 부각했다. 한국산업기술진흥원과 한국에너지기술평가원을 방문해 산업·R&D 연계 인프라 지원 방안을 소개했다.
국토·공간정보 분야와 복지, 환경 분야 기관에 대해서도 기능별 맞춤형 유치 전략을 병행하고 있다.
현장 면담에서는 KTX 역세권 기반 교통 접근성과 정주 여건, 독립 청사 부지 제공 등 구체적인 이전 조건이 제시된 것으로 알려졌다.
도는 기관별 요구를 반영한 맞춤형 지원 방안을 마련해 이전 수용 체계를 구축한다는 계획이다.
전북도 관계자는 “금융과 산업 기반을 결합한 전략으로 핵심 기관 유치에 집중하고 있다”며 “이전이 확정될 경우 안정적인 정착이 가능하도록 사전 준비를 강화하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사